228連假蘇花改預估出爐 北花客運首日客滿

228連假有3天，之前春節塞車的蘇花改，公路總局這次預估不會湧入大量車潮，主因是只有3天假期，以及新冠肺炎疫情，影響遊客出遊意願。不過客運業者表示，在連假第一天北花線幾乎客滿，認為遊客願意到東部「透透氣」，欣賞沿途風景。台鐵除熱門時段，實名制列車皆還有剩餘座位。

公路總局第四區養護工程處長李順成表示，因為疫情關係蘇花改車流量會有變數，目前預估228連假第一天南下車流量為1萬3千輛次，清晨5時左右會開始出現車潮，到了中午逐漸減少為正常車流量；收假日北返車流量1萬1千輛次，早上陸續有車輛北上，下午開始有車潮。

李順成說，依照春節經驗來看，谷風隧道和漢本高架路段容易塞車，會再多留意；不過由於這次預估車流量沒有這麼多，會跟警方合作做例行性疏導，關注交通號誌狀況，優先讓蘇花改車輛先行。

首都、台北客運花蓮站長吳怡琪說，228連假首日上午板橋—花蓮、南港—花蓮幾乎客滿，應該都是遊客為了躲疫情，到東部享受好山好水透透氣，沿途也能欣賞蘇花改風景；收假日北返下午2時到5時票已售出三四成。這次228連假票價都有84折至83折優惠，若使用電子票證搭東部地區客運，轉乘國道客運，全票可再享折22元優惠。