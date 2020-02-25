快訊

因應新冠肺炎防疫 總統4小時內火速簽署紓困條例

新冠肺炎疫情升溫！香港增3例確診、累計84例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

228連假蘇花改預估出爐 北花客運首日客滿

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵在228連假期間除熱門時段，實名制列車皆還有剩餘座位，圖為花蓮車站。記者王思慧／攝影
台鐵在228連假期間除熱門時段，實名制列車皆還有剩餘座位，圖為花蓮車站。記者王思慧／攝影

228連假有3天，之前春節塞車的蘇花改，公路總局這次預估不會湧入大量車潮，主因是只有3天假期，以及新冠肺炎疫情，影響遊客出遊意願。不過客運業者表示，在連假第一天北花線幾乎客滿，認為遊客願意到東部「透透氣」，欣賞沿途風景。台鐵除熱門時段，實名制列車皆還有剩餘座位。

公路總局第四區養護工程處長李順成表示，因為疫情關係蘇花改車流量會有變數，目前預估228連假第一天南下車流量為1萬3千輛次，清晨5時左右會開始出現車潮，到了中午逐漸減少為正常車流量；收假日北返車流量1萬1千輛次，早上陸續有車輛北上，下午開始有車潮。

李順成說，依照春節經驗來看，谷風隧道和漢本高架路段容易塞車，會再多留意；不過由於這次預估車流量沒有這麼多，會跟警方合作做例行性疏導，關注交通號誌狀況，優先讓蘇花改車輛先行。

首都、台北客運花蓮站長吳怡琪說，228連假首日上午板橋—花蓮、南港—花蓮幾乎客滿，應該都是遊客為了躲疫情，到東部享受好山好水透透氣，沿途也能欣賞蘇花改風景；收假日北返下午2時到5時票已售出三四成。這次228連假票價都有84折至83折優惠，若使用電子票證搭東部地區客運，轉乘國道客運，全票可再享折22元優惠。

台鐵表示，截至24日上午9時車票預訂概況，2月27日17時至28日15時，往花蓮自強號座位已售完，其餘時間仍有車票，2月28日5234次實名制列車還有152座位。3月1日13時至19時花蓮往台北自強號座位已售完，3月1日5245次實名制列車尚有51座位，加開北花優惠復興號各日期及車次都還有座位。

客運業者表示，在228連假第一天上午北花線幾乎客滿，認為遊客願意到東部「透透氣」，欣賞沿途風景。記者王思慧／攝影
客運業者表示，在228連假第一天上午北花線幾乎客滿，認為遊客願意到東部「透透氣」，欣賞沿途風景。記者王思慧／攝影

連假 蘇花改 疫情

延伸閱讀

宜蘭228連假訂房不差 出國玩風險大還是留台灣

主打空氣新鮮防疫牌 花蓮228連假住房率達八九成

疫情影響228連假出遊 估國5及蘇花改車流不致爆大量

228連假來去花蓮玩！東部絕美健行步道、部落文化一次體驗

相關新聞

228連假蘇花改預估出爐 北花客運首日客滿

228連假有3天，之前春節塞車的蘇花改，公路總局這次預估不會湧入大量車潮，主因是只有3天假期，以及新冠肺炎疫情，影響遊客...

宜蘭綠博活動加強優惠不會停辦 60公頃戶外園區安啦

為期44天的宜蘭綠色博覽會活動今年移師武荖坑風景區，縣政府強調，不受疫情影響，不但繼續舉辦而且也不取消收費，期盼達永續經...

防疫有愛助小農 救國團基隆市團委會幫賣2300台斤蔬菜

救國團基隆市團委會有鑑於新冠肺炎疫情影響，不僅對觀光旅遊業造成重創，連帶影響農產品的銷售，尤其是小農受到衝擊，部份農產品...

巴基斯坦廚房異國戀譜咖哩香 基隆首家穆斯林認證餐廳

基隆市「真愛咖哩」巴基斯坦廚房日前獲中國回教協會頒發穆斯林餐廳認證，成為基隆第一家穆斯林餐廳。在這裡可以吃到最道地的巴基...

主打空氣新鮮防疫牌 花蓮228連假住房率達八九成

228連假天氣回暖，加上蘇花改通車，以及各飯店業者因擔心新型冠狀病毒疫情，極力推動住宿促銷，主打「防疫牌」，花蓮住房率反...

基巿府重要活動延期調整 醫護口罩一周一次給21個

因應新冠肺炎疫情，基隆市長林右昌今天宣布，為避免疫情擴大，重大活動將調整或延期舉行，並指示對於醫護人員所需要的口罩，原本...

基隆雲霧飄渺美歸美 但為了安全基隆港暫停船隻進出

基隆海面上午出現濃霧，逐步往陸地籠罩影響，基隆港務分公司早上7時15分宣布暫停船舶進出基隆港。禁令截至上午10時仍未解除...

他捨建中選二信頂大班 多益980還拿醫學競賽全國第一

基隆市二信高中普通科一年級張崴傑，國三時參加建國中學科學班的入學檢定考以榜首錄取，最後面臨選擇升高中時，卻出乎父母意料的...

馬國發明展 花蓮偏鄉生愛玉隨行杯摘銀

花蓮慈濟科技大學和三民國中組隊參加馬來西亞MTE國際發明展，利用3D列印技術，研發愛玉隨行製作杯等3項作品，榮獲1銀、2銅及特別獎佳績。研發團隊學生說，愛玉製作過程需用手搓揉，有衛生安全疑慮，因此研發自動製作杯，使用起來更方便。

夏雪蜜雪芒果遭寒害 台東籲災害救助

日前冷氣團襲台，台東上周曾颳起最大瞬間7級陣風，導致正進入開花結果期的夏雪芒果、蜜雪芒果及土芒果受寒害。台東縣長饒慶鈴呼籲農委會將夏雪、蜜雪列入天然災害現金救助範圍，要求各鄉鎮公所申報天然災害損失。

國內最盛大露天音樂會 台東梅之宴首度因疫情延期

由THE GAYA HOTEL潮渡假酒店贊助，第22屆「台東利卡夢梅之宴戶外音樂會」，原定3月7日邀請小提琴家曾宇謙與國...

抗新冠肺疫情 旅行社動員近百位網紅遊台東辦泳池趴

新冠肺炎疫情在全球發燒，衝擊國內外旅遊，不少團體都取消行程，國內觀光業苦不堪言，有旅行社業者號召近百名網紅到台東進行2天...

熱門新聞

寒假放太久？16歲女孩開學日前腹痛就醫發現懷孕了

白天清洩水孔致台65大回堵 侯友宜怒：下次嚴格處分

基巿府重要活動延期調整 醫護口罩一周一次給21個

銅鑼鄉長李瑞廷當選無效 二審判決定讞

新冠肺炎防疫 松山慈祐宮取消北港赴會活動

他捨建中選二信頂大班 多益980還拿醫學競賽全國第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。