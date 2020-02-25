聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭綠博活動加強優惠不會停辦 60公頃戶外園區安啦
為期44天的宜蘭綠色博覽會活動今年移師武荖坑風景區，縣政府強調，不受疫情影響，不但繼續舉辦而且也不取消收費，期盼達永續經營，園區各展館大多採取開放空間或半開放空間，縣府加強防疫措施，請民眾放心走出戶外到宜蘭玩。
由於新冠肺炎疫情來勢洶洶，很多大型活動都停辦。今年的宜蘭綠色博覽會活動以「永續樂園」為主題，活動從3月28日舉辦到5月10日共為期44天，把活動從冬山鄉生態綠舟挪回原來的蘇澳鎮武荖坑風景區。
縣政府農業處長康立和今天在縣務會議指出，武荖坑園區佔地60公頃，是充滿青山綠水的開放式空間，場域開闊，足以降低疫情風險，而且擴大規畫15個展區、2個水域遊戲區及5個藝術裝置。
每年綠博活動都吸引很多國中小學生前來進行戶外教學，今年特別設置一處「縣市聯合行銷館」，邀請新北市、花蓮縣、台東縣與彰化縣共同加入綠博活動，展現各自農漁產特色，活動期間也會鼓勵孩子跨縣市到宜蘭進行戶外永續教學。
在大型遊樂設施方面，有勇闖綠世界走繩滑降，在原野樂園展區推出原住民的小勇士遊程；水域活動在武荖坑溪，安排立槳SUP衝浪冒險體驗、漂漂河體驗，還能戴著防護罩進入溪裡觀看水世界。
針對有縣議員建議，在疫情期間取消平日150元，假日250元收費，以吸引更多人來。縣政府會考量疫情期間的觀光旅遊產業困境，研議綠博票價優惠方案，以活動的環境永續及生態教育帶動周邊產業。
「宜蘭準備好了」，農業處長康立和強調，開放型戶外展區共有8處、半開放型展區有10處，縣府會加強防疫消毒措施，邀請民眾放心走出戶外到宜蘭玩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言