巴基斯坦廚房異國戀譜咖哩香 基隆首家穆斯林認證餐廳

基隆市「真愛咖哩」巴基斯坦廚房日前獲中國回教協會頒發穆斯林餐廳認證，成為基隆第一家穆斯林餐廳。在這裡可以吃到最道地的巴基斯坦料理，像是咖哩薑黃飯，是老闆ALI每天現炒特製咖哩醬，有滿滿的蔬果甜及有特色的異國香料味道。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆不僅在和平島公園設有穆斯林友善廁所及穆斯林祈禱室，巴基斯坦廚房更在今年取得清真認證餐廳，未來將持續推動穆斯林友善環境，相關的店家資訊也將納入觀光摺頁與基隆旅遊網臉書粉絲專頁，讓遊客能夠品嘗道地的料理、旅遊環境，感受基隆的友善與熱情。

穆斯林在飲食尚有嚴格規範，除了一般民眾熟知穆斯林不食用豬肉外，調味料也十分講究，在食材選擇及烹調上亦有嚴格的標準。

巴基斯坦廚房在食材、廚房環境都符合穆斯林教義，讓穆斯林朋友能吃得放心，又能吃到最道地的巴基斯坦料理，像是咖哩薑黃飯，巴基斯坦籍老闆ALI每天現炒咖哩醬（洋蔥、香料、肉），能吃到滿滿的蔬果甜、聞到特色的異國香料味。

老闆特別推薦巴基斯坦傳統烤肉，肉會先以優格、檸檬及超過20種的天然香料來醃製，特殊香氣令人忍不住一口接一口，還有巴基斯坦特色飲料，像是玫瑰果露茶和瑪莎拉奶茶，這些道地美味，全來自老闆和老闆娘的巧手。

市府為了在穆斯林旅遊市場取得商機，建構安心旅遊環境及清真飲食認證是首要條件，市府去年11月舉辦穆斯林友善觀光環境輔導說明會，讓更多觀光產業業者、商家加入。

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