聽新聞
test
0:00 / 0:00
主打空氣新鮮防疫牌 花蓮228連假住房率達八九成
228連假天氣回暖，加上蘇花改通車，以及各飯店業者因擔心新型冠狀病毒疫情，極力推動住宿促銷，主打「防疫牌」，花蓮住房率反而成長。旅宿業者表示，花蓮依山傍水，人口密度少，是避開疫情的好地方，平均住房率都有八、九成，歡迎大家來呼吸新鮮空氣。
新型冠狀病毒疫情確診案例不斷，使得各地觀光業績一落千丈，不過花蓮觀光業者主打「到東部深呼吸」、「親近大自然增強免疫力」等標語，成功吸引大眾注意，再加上蘇花改通車後到花蓮更方便快速，反而衝出佳績。
花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長高水祿表示，228連假花蓮各大飯店及一般旅館住房率平均達八、九成，尤其連假前2天幾乎客滿，主要原因是花蓮有得天獨厚自然環境，人口密度較少，不易接觸病毒；且蘇花改通車後，交通更方便安全，民眾有更多意願到花蓮呼吸新鮮空氣。
高水祿說，花蓮民宿大多有獨立陽台和空調，不用怕跟陌生人共用設施，戶外有許多景點十分空曠，不用擔心人擠人，深受國旅客歡迎。花蓮民宿協會表示，整體民宿平日住房率約有六成，228連假住房率也快要客滿。
花蓮各大飯店為讓民眾安心，全力加強防疫措施，公共設施一定會消毒，也推餐飲住宿優惠吸引客源，像是遠雄悅來飯店的「悅來限定日」、福容飯店服務同業住房專案、理想大地指定行業優惠、翰品、晶英、美侖飯店、瑞穗天和酒店等都有住房促銷。
福容大飯店花蓮店指出，目前客群多以國旅為主，228連假平均住房率都有九成以上，很感謝國人支持；理想大地連假首2天也有超過九成住房率，瑞穗天和酒店則有八成以上。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言