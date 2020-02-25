主打空氣新鮮防疫牌 花蓮228連假住房率達八九成

228連假天氣回暖，加上蘇花改通車，以及各飯店業者因擔心新型冠狀病毒疫情，極力推動住宿促銷，主打「防疫牌」，花蓮住房率反而成長。旅宿業者表示，花蓮依山傍水，人口密度少，是避開疫情的好地方，平均住房率都有八、九成，歡迎大家來呼吸新鮮空氣。

新型冠狀病毒疫情確診案例不斷，使得各地觀光業績一落千丈，不過花蓮觀光業者主打「到東部深呼吸」、「親近大自然增強免疫力」等標語，成功吸引大眾注意，再加上蘇花改通車後到花蓮更方便快速，反而衝出佳績。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長高水祿表示，228連假花蓮各大飯店及一般旅館住房率平均達八、九成，尤其連假前2天幾乎客滿，主要原因是花蓮有得天獨厚自然環境，人口密度較少，不易接觸病毒；且蘇花改通車後，交通更方便安全，民眾有更多意願到花蓮呼吸新鮮空氣。

高水祿說，花蓮民宿大多有獨立陽台和空調，不用怕跟陌生人共用設施，戶外有許多景點十分空曠，不用擔心人擠人，深受國旅客歡迎。花蓮民宿協會表示，整體民宿平日住房率約有六成，228連假住房率也快要客滿。

花蓮各大飯店為讓民眾安心，全力加強防疫措施，公共設施一定會消毒，也推餐飲住宿優惠吸引客源，像是遠雄悅來飯店的「悅來限定日」、福容飯店服務同業住房專案、理想大地指定行業優惠、翰品、晶英、美侖飯店、瑞穗天和酒店等都有住房促銷。