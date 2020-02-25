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基巿府重要活動延期調整 醫護口罩一周一次給21個

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
基隆宣布重大活動延期或調整，醫護口罩一次發1周21個。記者游明煌／翻攝
基隆宣布重大活動延期或調整，醫護口罩一次發1周21個。記者游明煌／翻攝

因應新冠肺炎疫情基隆市長林右昌今天宣布，為避免疫情擴大，重大活動將調整或延期舉行，並指示對於醫護人員所需要的口罩，原本一天一個，即日起採一次發給1周21個的方式辦理，務必要讓醫護人員在對抗疫情時，沒有後顧之憂。

林右昌在市務會議後的記者會中指出，為讓基隆市醫護人員能無後顧之憂進行防疫作戰，針對醫護及工作人員所需要的醫療口罩，採取「一次發放7天21個」的方式辦理；此外，對於受居家檢疫民眾的口罩需求，也要求務必確實到位，1天1片，1周7片，最多可一次發放14片。

林右昌並說，為因應新冠肺炎防疫工作，並且降低傳染風險，基隆市重大活動將有部分調整：一原訂3月21日舉辦「市府幹部策勵營」活動，將延期並俟疫情和緩後再行辦理；原定4月2至5日舉行之「童話藝術節」活動，將延期辦理；基隆市中小學聯合運動會賽事部分正常進行，但取消開、閉幕儀式。

因清明節即到來，清明節期間，市府民政處研擬延長服務措施，以利分散掃墓之人潮；另基隆市公務員(含約、聘僱人員等適用公務人員任用法之員工)，自2月24日起禁止休假出國前往中港澳，以及中央流行疫情指揮中心公告之一、二、三級旅遊警示地區。

疫情 基隆 新冠肺炎

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