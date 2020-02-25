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義大利疫情嚴重 池上青農獻米助教廷賑濟街友

中央社 / 羅馬24日專電

義大利武漢肺炎疫情嚴重，街友處境更是堪慮，台灣青農魏瑞廷、鍾政容雪中送炭，今天由駐教廷大使李世明代為致贈教廷賑濟所72公斤他們親種的台東好米，傳達來自台灣的愛心。

李世明代表目前人在台灣的兩位池上青農，將白米贈送給教廷賑濟所的負責樞機主教約斯基（KonradKrajewski），並在駐教廷大使館準備以「米」為主題的午宴，讓約斯基品嚐白飯、炒飯、油飯搭配各種台灣菜餚的不同口感。

這是魏瑞廷、鍾政容第二次向教廷賑濟所獻米，去年8月他們初次將台灣池上米帶到教廷時，約斯基當場就派司機快遞一包給教宗方濟各品嚐。

被問到教宗上次品嚐池上米後的反應，約斯基立刻笑說，「很好很好，教宗很喜歡」，教宗本來就滿喜歡吃米飯，也喜歡吃魚。

約斯基對於米料理的多樣變化讚不絕口，還在神學院唸書時，就很喜歡去吃中華料理，因為食物美味，價錢也通常很合理，且可以節省時間不用等很久，在標榜慢食的義大利餐廳，有時等全部菜上完就要好幾個小時。

教廷賑濟所每週兩次提供梵蒂岡一帶的街友免費晚餐，每週也定期到羅馬火車站等街友聚集地，致贈餐點和盥洗用品。

約斯基表示，為避免武漢肺炎疫情擴散，北部幾個大城市目前已關閉教堂、暫停宗教活動，所幸羅馬尚未出現案例，若疫情不幸蔓延到羅馬，可能就要考量其他的賑濟方式。

談到義大利短短幾天內武漢肺炎確診案例激增，約斯基仍表達正面積極態度，他認為這場疫情雖然很殘酷，但人們也藉此重新反思並珍視生命的價值，過去大家覺得金錢、名利、享樂最重要，面對疫情全部瞬間停擺，沒有任何人抗議，因為生命的重要性還是高過一切。

約斯基說，疫病奪走的生命引起人們恐慌，但其實歐洲每年因為墮胎，也有很多生命無聲無息地被扼殺了，天主教的基本精神相信，不管是老人、病人、窮人甚至未出世的胎兒，每個人生存的權利都該被珍視。

李世明則表示，他很欽佩天主教關懷人權、人道價值的胸襟，他認為這場疫情帶給人類的另一個啟示是必須謙卑，不管再有錢有能力，或是世界公認的強權，面對天災人禍都不是萬能的。

疫情 義大利 教宗

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