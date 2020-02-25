他捨建中選二信頂大班 多益980還拿醫學競賽全國第一

基隆市二信高中普通科一年級張崴傑，國三時參加建國中學科學班的入學檢定考以榜首錄取，最後面臨選擇升高中時，卻出乎父母意料的選擇直升二信高中普科頂大班。不僅多益英文拿到980全校最高分，在全國資訊學科能力複賽中也拿到第一名，去年醫學工程創意競賽也勇奪全國第一，是選擇基隆在地就學最好的例子。

張崴傑說，二信普科頂大班不但學生是國中部頂尖學生直升，學校還會很有計畫協助升上頂尖大學，他決定選擇跟一般考上建中科學班學生不一樣的路，「捨建中科學班選擇適合自己的頂大班」，不必每天舟車勞頓趕台北，節省很多時間。

「留在頂大班讓我更有發展的空間，真正能用到的才叫做資源」，張崴傑透露他做出決定的關鍵，但頂大班的競爭力及資源不輸建中，還是要非常的努力。

導師朱淑媛表示，張崴傑很重視與同學的互動，高一上學期超高票當選班長，也極熱心的指導同學課業，他的專長跨英文、數學、物理、化學、生物及資訊，是同學心目中的「完美小老師」，提供貼心的服務。輔導室為他個人規畫自主學習計畫目標，也針對他個人資訊與科學性向提供指導師資與學習資源。