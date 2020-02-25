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他捨建中選二信頂大班 多益980還拿醫學競賽全國第一
基隆市二信高中普通科一年級張崴傑，國三時參加建國中學科學班的入學檢定考以榜首錄取，最後面臨選擇升高中時，卻出乎父母意料的選擇直升二信高中普科頂大班。不僅多益英文拿到980全校最高分，在全國資訊學科能力複賽中也拿到第一名，去年醫學工程創意競賽也勇奪全國第一，是選擇基隆在地就學最好的例子。
張崴傑說，二信普科頂大班不但學生是國中部頂尖學生直升，學校還會很有計畫協助升上頂尖大學，他決定選擇跟一般考上建中科學班學生不一樣的路，「捨建中科學班選擇適合自己的頂大班」，不必每天舟車勞頓趕台北，節省很多時間。
「留在頂大班讓我更有發展的空間，真正能用到的才叫做資源」，張崴傑透露他做出決定的關鍵，但頂大班的競爭力及資源不輸建中，還是要非常的努力。
導師朱淑媛表示，張崴傑很重視與同學的互動，高一上學期超高票當選班長，也極熱心的指導同學課業，他的專長跨英文、數學、物理、化學、生物及資訊，是同學心目中的「完美小老師」，提供貼心的服務。輔導室為他個人規畫自主學習計畫目標，也針對他個人資訊與科學性向提供指導師資與學習資源。
張崴傑心懷感恩，他認為因為有學校幫忙規畫學習計畫及支持他參加各項競賽及活動，還有老師的指導與叮嚀，他才能有優異的學習歷程。校長林立說，張崴傑自主學習能力強，已有3科課程獲得免修資格，可全心致力於個人的「定向規畫」，未來1年目標是挑戰生物奧林匹亞國手選拔，學校寄予厚望。
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