馬國發明展 花蓮偏鄉生愛玉隨行杯摘銀

花蓮慈濟科技大學和三民國中組隊參加馬來西亞MTE國際發明展，利用3D列印技術，研發愛玉隨行製作杯等3項作品，榮獲1銀、2銅及特別獎佳績。研發團隊學生說，愛玉製作過程需用手搓揉，有衛生安全疑慮，因此研發自動製作杯，使用起來更方便。

慈濟科技大學副教授羅淑芬長期帶領大學生利用假日，前往偏鄉部落進行關懷陪伴，這次結合科技部計畫，讓大學生與小學生共同發現生活上的不便，利用3D列印、影片剪輯等，研發愛玉隨行製作杯、多功能化妝盒、好神水果採收器3項作品，參加第十九屆馬來西亞MTE國際發明展比賽。

榮獲銀牌的學生高旖旎表示，愛玉是台灣特有的藤本果實，可降低膽固醇、預防慢性病，也是消暑食品，不過傳統製作過程以雙手搓洗產生果膠，容易因手部不乾淨而有衛生疑慮，因此研發具攜帶方便性、製作簡易性、飲食安全性3大優點「愛玉隨行製作杯」，只要按壓啟動攪拌按鈕，將愛玉籽攪拌釋放果膠，擠壓過濾膜後靜置10分鐘即可。

三民國中校長鄭健民指出，許多學生是初次出國參與國際發明展競賽，學生以英文向評審及貴賓展示作品，不僅提升偏鄉學子語文能力與自信，也增加研發量能與世界接軌機會。