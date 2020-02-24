國內最盛大露天音樂會 台東梅之宴首度因疫情延期

由THE GAYA HOTEL潮渡假酒店贊助，第22屆「台東利卡夢梅之宴戶外音樂會」，原定3月7日邀請小提琴家曾宇謙與國立交響樂團的「深琴對話」，確定因新冠肺炎疫情影響，暫時延期舉辦。

至於何時再恢復舉辦，台東縣卑南鄉利嘉國小表示，將待疫情控制結果，再與贊助的潮酒店協商決定。

「台東利卡夢梅之宴戶外音樂會」在利嘉國小梅樹園裡舉行，讓樂迷們坐在梅樹下，品著梅茶、嘗著脆梅聆賞古典樂。

早期是利嘉國小前校長張中元為鼓勵偏鄉學生認識古典音樂，而舉辦的校內音樂活動，後逐步擴大為校村年度活動，再轉型成國內最盛大，最知名的露天音樂會。

尤其因年年請來音樂巨碩，包括美國鋼琴女神童史蘭倩絲卡、法國小提琴家浦利葉、日本小提琴家庄司紗矢香和俄國鋼琴家伊利亞‧拉什科夫斯基等；「台東利卡夢梅之宴戶外音樂會」每年都吸引二、三千人，齊聚梅林間共賞漫妙的古典樂。