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抗新冠肺疫情 旅行社動員近百位網紅遊台東辦泳池趴
新冠肺炎疫情在全球發燒，衝擊國內外旅遊，不少團體都取消行程，國內觀光業苦不堪言，有旅行社業者號召近百名網紅到台東進行2天1夜，今天網紅們穿上泳裝辦「泳池趴」，用青春熱情，歡迎大家來台東旅遊避「疫情」。
主辦的紅牛旅行社總經理李恩承說，受疫情影響，旅遊業氣氛低迷，其實台灣防疫做得非常好，台東空氣好、水質好，沒有疫情，網紅經濟正盛行，希望藉此讓大家有信心走到戶外，把台東的美好當成火車頭，帶動台灣觀光產業。
娜路彎集團表示，農曆春節後，散客訂房比起暑假明顯增加，可能跟寒假延長有關，加上蘇花改及新南迴通車，來台東更方便，希望透過旅行社的活動，吸引更多客源。
李恩承表示，這次舉辦「網紅帶你去旅行」活動，有近百位網紅一起暢遊台東，除了在熱門景點打卡，也介紹台東的人文與風光，今天下午在娜路彎大酒店舉辦「泳池趴」，網美、網帥換上比基尼及泳裝，大方秀身材，展現青春活力。
從事保險業務的主持人評姐兒說，現在來台東玩，不會人擠人，不必擔心受感染，她這次在台東，體驗採茶、騎單車、躺在馬路上看不一樣的台東，還到「黑孩子」咖啡館，完全是一場知性之旅。
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