影／別讓魚兒笑我們髒！她發起釣魚人自律把垃圾帶走

釣魚人爭取漁港開放釣魚，選前獲得總統蔡英文正面回應，但漁民、漁會卻憂心會讓港內髒亂，如何取得平衡？釣魚愛好者丁玉玫自掏腰包發起釣魚人自律活動「我愛大海垃圾撿起來」，她買了許多環保垃圾膠囊當獎勵品，只要帶走垃圾拍照上傳臉書，就可獲得，她呼籲同好當個有品的釣漁人。

前年4月基隆嶼國際磯釣賽，來了兩位日本達人，他們把釣到的魚拍照後就放回大海，且非常注意小魚放生，還把釣場環境清潔乾淨，讓下一個釣友也能有好的釣魚心情與感受，讓國內釣友眼睛一亮。

主辦這場賽事的基隆市政府海洋事務科科長蔡馥嚀說，受邀來的這兩位日本磯釣達人，有「Daiwa全日本磯釣大賽五勝冠軍－田中貴」及「天才大物師－山元隆史」，兩人親自登上島礁磯釣，體驗基隆嶼的豐富資源與環境。

當天他們上了基隆嶼，找好到釣點，山元隆史第一個動作是彎下身，拿起一條魚線，那是前一個釣客留下的，他想把場域弄乾淨，舀起水把四周沖乾淨後才開始釣魚。釣了一上午，要結束收尾時，山元隆史把她叫過去，拍他ending的工作，他舀水把磯石上的餌料清掉。

山元隆史告訴她，大自然這麼美好，這麼漂亮，他來的時候就是這麼棒的感覺，他要留給下一個來的人這種心情這種感覺，所以把它回恢復原來的樣子，這是最基本的工作，他們在日本釣魚習慣就是這樣，蔡馥嚀說，她聽了好感動。

丁玉玫指出，她曾到日本釣魚，港邊有可燃不可燃垃圾桶，釣完魚大家會先丟垃圾，再回去處理漁獲，日本人從小就教育孩子，釣完魚不能留下髒物，甚至帶刷子去刷，很值得台灣學習。

去年九月底在高雄舉辦的漁業展，蔡，丁兩人在休閒釣具展區再次遇見山元隆史，山元隆史得知她們在推環保垃圾膠囊，感到非常驚訝且開心，他也發現獨善其身還不夠，應該像丁一樣去影響還沒養成習慣的人，丁玉玫送他一個環保垃圾膠囊，山元隆史回送刻有丁的英文名字和「勇敢」的掛飾給她。