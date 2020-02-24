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夏雪芒果遭寒害 饒慶鈴會勘提天然災害救助

中央社 / 台東24日電

台東頂級水果之一，有「芒果界LV」之稱的新品種台東夏雪，連續遭2波寒害。台東縣長饒慶鈴今天表示，對於這波損傷、遲發性災害，呼籲農委會能列入天然災害現金救助。

遭寒害的芒果品種包括夏雪、蜜雪，賣相、甜度俱佳的夏雪更有「芒果界LV」稱號。饒慶鈴今天與台東市長張國洲、農會總幹事李建通，以及縣府農業處長許家豪等人，上午前往果樹產銷班第34班實地會勘。

除了聽取農民蕭全軒的寒害災情說明，饒慶鈴向在場農民表示，去年成功打出台東夏雪的芒果品牌，以精品、專屬包裝及商標，強化整體行銷及產地溯源說明，讓「台東品牌」不只紮根精品水果市場，也在港澳打出品牌及口碑，開創商機；原本今年打算再前進新加坡行銷，不過依現況看，產量減少可能在國內就不夠賣。

饒慶鈴表示，1月29日、2月17日的兩波強勁寒流，加上前幾天吹南風，造成正在開花期的夏雪、蜜雪受到嚴重損害，產生遲發性災害，很明顯可以看出開花不著果、授粉不全變成空包彈情形。產銷班第34班種植面積有50公頃，加上靠海強風吹襲，受損最嚴重絕對超過5成。

許家豪強調，除了第34班的災情，在賓朗及太麻里種植面積約55公頃，受損情形約5成；蜜雪芒果同樣受到寒害，全縣種植面積有60公頃，損失也有5成。

張國洲提醒農民趕快到市公所申報災害，市公所會從寬、從速協助農民辦理相關手續。台東地區農會總幹事李建通說，夏雪果農加入產銷班的面積約100公頃，還有許多果農並未加入，受損的面積一定更多，建議政府應給予現金救助。

台東 芒果 農民

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