花蓮慈濟設院外負壓採檢室 一條龍式問診

為落實防疫政策，花蓮慈濟醫院規畫一條龍式防疫問診採檢流程與動線，並設立「藥來速」等免入院便民服務。今天更創新設置2間院外負壓採檢室，讓民眾與醫護人員都能在受保護的情況下，完成檢體採集工作。

花蓮慈濟醫院防疫問診採檢流程從進入醫院前就開始，除提醒民眾要配戴口罩，並提供酒精乾洗手液洗手外，當民眾要進入醫院時，紅外線熱影像會偵測每人體溫。當有發燒跡象時，就會引導民眾沿著院外步道至發燒篩檢站，由醫護人員進行問診，接著到獨立X光篩檢車檢查，確認有無肺炎等相關症狀，之後就會進入醫院新設置的院外負壓採檢室。

急診部主任陳坤詮指出，醫護人員透過負壓採檢室，不需直接接觸看診民眾，就可完成包含抽血在內等許多檢體採集工作，不但能物理性隔絕防疫，負壓設置加上HEPA高效濾網配合，可快速有效降低病毒擴散。負壓採檢室內並設有平板電腦進行衛教，讓民眾不會因不了解而感到恐懼，在採檢室內就能獲得正確防疫知識。