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影／新冠肺炎讓車票變好買 台東飯店住宿率8成

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東未傳疫情，不少家長趁開學前到台東旅遊，鹿鳴酒店櫃檯前就有遊客排隊辦理入住手續。記者羅紹平／攝影
台東未傳疫情，不少家長趁開學前到台東旅遊，鹿鳴酒店櫃檯前就有遊客排隊辦理入住手續。記者羅紹平／攝影

因為新冠肺炎疫情影響，農曆春節連假後到2月底，台東旅宿業難得生意好，飯店住房率都在8成以上，民宿也有5成，原因是台東空氣好，沒有疫情傳出，讓民眾安心，家長趁著開學前帶子女出遊；由於火車車廂密閉，感染風險較高，民眾都是自己開車到台東，反而使得寒假期間，到台東的火車票變得很好買。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭今天表示，協會會員中的飯店住房，2月在春節後普遍都有7、8成，甚至住房有達到9成的，至於民宿則有5成；雖然2月不少飯店因疫情影響，有退團情形，但馬上有散客回補，台東旅宿業2月還是有好業績。

民宿業者林耿弘表示，經營民宿多年，還是第一次在農曆年後，2月平均住房率還有5成，台東很多民宿同業也同樣。房客多數表示，台東環境好，沒有疫情，趁著寒假帶子女外出來台東走走。

台鐵台東火車站也表示，除了228連假火車票還是很搶手，平常日就連周六及周日，台北往返台東的火車票，真的一改往年一票難求的情形，隨時買都有。

受疫情影響，民眾搭火車意願變低，台東火車站裡乘客明顯變少。記者羅紹平／攝影
受疫情影響，民眾搭火車意願變低，台東火車站裡乘客明顯變少。記者羅紹平／攝影

台東 民宿 疫情

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