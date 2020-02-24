快訊

武漢半解禁！官方宣布符合條件及滯留武漢外地人可出城

武漢肺炎基隆零確診 林右昌：繼續努力防疫

中央社 / 基隆市24日電

中央流行疫情指揮中心公布28例武漢肺炎病例地理分布，大台北地區僅基隆市沒有確診個案，基隆市長林右昌今天說，市府會繼續努力防疫，請市民安心。

根據衛生福利部疾病管制署網站顯示，28例確診病例數中，台北市7例、新北市5例、桃園市1例，北北基桃生活圈僅基隆市沒有確診個案。

林右昌上午前往明德國中視察校園防疫工作，接受媒體聯訪指出，基隆沒有確診個案當然是好事，市府團隊每天緊盯疫情發展，所有居家隔離和居家檢疫人員每天都要回報狀況，如果發現疑似案例，市府也依中央指令處置，市府會繼續努力，請市民安心。

對於中央公布28例確診個案所在縣市是否妥當，林右昌表示，尊重醫療專業，更重要在防疫工作上中央和地方政府是一體，中央流行疫情指揮中心是這次疫情的最高指揮中心，雖然他是地方首長，但會聽從中央整體領導和指揮，如此才能做好防疫工作。

林右昌指出，中央流行疫情指揮中心一定有他們的考量，基本上「我覺得中央做的處置到目前為止都非常適當」。

至於明天中小學開學，林右昌說，中央對於戴口罩正確時機其實有很清楚指引，若有上呼吸道症狀、咳嗽或因為其他疾病需要戴口罩，建議還是把口罩戴著，健康孩童不一定要戴口罩。

疫情 林右昌 口罩

延伸閱讀

降低新冠肺炎感染風險 基市府24日起禁公務員請假出國

有個性咖啡館！夏隆、Eddie's 林右昌力推

影／企業合送1600瓶酒精凝露 林右昌：送學校、第一線

台灣25最佳咖啡館基隆有2間 林右昌：有靈魂個性真的讚

相關新聞

影／上周寒流襲台 台東農產新寵夏雪及蜜雪芒果受害

上周大陸冷氣團襲台，全台持續多日低溫，台東也曾颳起最大瞬間7級陣風，導致目前正進入開花結果期的夏雪芒果、蜜雪芒果及土芒果...

「帶走垃圾！」 釣魚人獎勵釣魚人

總統蔡英文日前指示全台9個商港、200多個漁港全面開放釣魚，釣魚愛好者丁玉玫自掏腰包發起釣魚人自律活動「我愛大海垃圾撿起來」，她買了許多環保垃圾膠囊當獎勵品，只要帶走垃圾拍照上傳臉書，就可獲得，她呼籲同好當個有品的釣魚人。

5年56場淨灘 陳信助「動手愛台灣」

基隆市臉書「動手愛台灣」版主陳信助，看到家鄉被垃圾汙染很心痛，5年前發動淨溪、淨灘，前後已辦了56場，6975人次參與，清出7萬9434.5公斤垃圾。以前講話結結巴巴的他，如今拿起麥克風講起海洋廢棄物滔滔不絕，54歲的他，人生下半場因當志工產生巨大變化，連自己都難以置信。

安定民眾疫病焦慮 宜蘭送祈福香袋 擲筊求罩保平安

新冠肺炎疫情讓不少人感到焦慮，宜蘭市公所除了宣導勤洗手外，為了安定民眾疫病焦慮感，與東嶽廟與中藥房送出含有漢方藥材的祈福香袋，市長江聰淵昨天在市場發送給民眾及店家時，20分鐘內發光，非常搶手，決定26日再加碼送1000份。

台東中小學聯運 方晏芝奪4金

109年台東縣中小學聯合運動會昨天閉幕，其中東海國中3年級女學生方晏芝表現亮眼，個人奪得4金。長濱國中學生楊天福、莊毓晨摘下5千公尺競走男、女雙金，雙雙打破大會紀錄。

別急著寄物資！網友主動捐款助修玉里天主堂物資館

花蓮玉里天主堂設立的二手物資倉庫，昨天凌晨因不明原因起火，原本要用來義賣的書、衣服等物資都燒毀，部分硬體也燒毀。玉里天主...

啟智中心倉庫失火湧捐助 法裔神父劉一峰感動

玉里天主堂法裔神父劉一峰經營安德啟智中心，啟智中心學員做資源回收的倉庫昨天發生火災，消息傳出後，許多民眾自動前往關心、出...

影／新冠肺炎好焦慮 宜蘭市公所發800個心安香袋秒殺

新冠肺炎疫情讓不少人感到焦慮，宜蘭市公所除了宣導勤洗手外，為了安定民眾對疫病焦慮感，與東嶽廟與中藥房推出含有漢方藥材的祈...

熱門新聞

大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

啟智中心倉庫失火湧捐助 法裔神父劉一峰感動

來挖寶！竹東舊事二手市集 228連假舉辦共120攤參與

別急著寄物資！網友主動捐款助修玉里天主堂物資館

扣件園區恢復為農業區？高市都發局：依法、依中央規定

台南林初埤木棉花人潮現 業者推薦白河後壁不同風情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。