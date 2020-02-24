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影／上周寒流襲台 台東農產新寵夏雪及蜜雪芒果受害

聯合報 / 記者羅紹平/台東即時報導
夏雪芒果幼果因寒害形成空包彈。記者羅紹平/翻攝
夏雪芒果幼果因寒害形成空包彈。記者羅紹平/翻攝

上周大陸冷氣團襲台，全台持續多日低溫，台東也曾颳起最大瞬間7級陣風，導致目前正進入開花結果期的夏雪芒果、蜜雪芒果及土芒果受到寒害；因農損還在受理農民申報，實際農損，粗估高於3000萬元。

60歲果農劉倉富說，他種了12公頃，這次寒流造成他的損害很大，今年可能完全沒有收成，損失成本近700至800萬元。

台東縣長饒慶鈴今天上午前往台東市大豐地區視察寒害造成夏雪芒果等農損，她表示，希望農友向各鄉鎮市公所申報農損，縣府將盡力爭取中央給予天然災害救助。

夏雪芒果及蜜雪芒果是台東縣近年來新興農作，也獲得縣府大力推廣，因果肉Q彈多汁、果香濃厚、甜中帶酸，一上市就獲消費者青睞，甚至去年在香港及新加坡，一公斤2粒裝，賣到新台幣350元，被喻為芒果界的LV，有不少農民開始棄釋迦，改種夏雪或蜜雪芒果。

台東縣農業處表示，這波寒流造成花蕊萎凋、剛結果就被風吹落，目前夏雪及蜜雪、土芒果在台東的種植面積，其中台東市沿海大豐地區種植約50公頃，受害率約70至80%、卑南鄉賓朗地區種植30公頃，受害率約20至30%、另全縣土芒果約30公頃，受害率約20至30%。

台東縣長饒慶鈴（中)及台東市長張國洲（右）今天上午關心台東大豐地區夏雪芒果寒害損失。記者羅紹平/攝影
台東縣長饒慶鈴（中)及台東市長張國洲（右）今天上午關心台東大豐地區夏雪芒果寒害損失。記者羅紹平/攝影

芒果 台東 農民

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