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台東中小學聯運 方晏芝奪4金
109年台東縣中小學聯合運動會昨天閉幕，其中東海國中3年級女學生方晏芝表現亮眼，個人奪得4金。長濱國中學生楊天福、莊毓晨摘下5千公尺競走男、女雙金，雙雙打破大會紀錄。
台東體中高中部學生林宗翰在高男100公尺預賽以10秒41，破大會保持多年的10秒60紀錄，決賽再跑出10秒58，雖比預賽退步，仍打破大會紀錄。
國中女子組標槍也很有看頭，關山國中王禹甯成績38公尺73、海端國中邱心慧成績37公尺20，都打破大會34公尺37紀錄。
東海國中方晏芝被視為台東縣田徑明日之星，她在國女組100公尺、200公尺個人競賽，勇奪2面金牌，更在國女組400公尺接力、1600公尺接力，與隊友合力拿下金牌，4金到手相當風光。
另，長濱國中3年級學生楊天福、1年級女學生莊毓晨也在競走項目大放異彩，分別在國中男、女子組5千公尺競走奪金，且雙雙破大會紀錄。
楊天福熱愛打籃球，依學校教練指導，改練競走才1個月就拚出佳績。莊毓晨練競走約半年，教練為強化她的肌力與耐力，帶她到學校附近海邊沙灘鍛鍊，過程吃足苦頭卻不曾想放棄。如願奪金牌，莊毓晨說，很感謝教練費心指導。
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