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啟智中心倉庫失火湧捐助 法裔神父劉一峰感動

中央社 / 花蓮縣23日電
來台奉獻半世紀的法國神父劉一峰，面對資源回收場失火說很難過。 聯合報系記者王燕華／翻攝
來台奉獻半世紀的法國神父劉一峰，面對資源回收場失火說很難過。 聯合報系記者王燕華／翻攝

花蓮玉里天主堂的資源回收場昨天清晨起火，倉庫內許多愛心物資付之一炬。 聯合報系記者王燕華／翻攝
花蓮玉里天主堂的資源回收場昨天清晨起火，倉庫內許多愛心物資付之一炬。 聯合報系記者王燕華／翻攝

玉里天主堂法裔神父劉一峰經營安德啟智中心，啟智中心學員做資源回收的倉庫昨天發生火災，消息傳出後，許多民眾自動前往關心、出錢出力，讓劉一峰感動台灣人的慷慨與愛心

今天週日天主堂上午做禮拜，許多教友看到劉神父都上前安慰、彼此祝福，甚至有教友說，知道這場意外後，昨晚一整夜失眠，心裡好難過。

劉一峰反而安慰前來關心的人，鼓勵大家要堅強，「不要哭！」樂觀度過這段重建期，他相信未來會更好。

住在附近的許多民眾，今天看到報導後親自帶來捐款；還有人要來當義工，一起整理火場善後，在榮民總醫院玉里分院擔任護理師的賴姓民眾說，這幾天休假，正好可以來幫忙整理災區。

劉一峰告訴中央社記者，火災意外發生後，昨天下午開始有來自全台各地的詢問電話，也湧入許多捐助，包括捐款與物資，因為倉庫還待復原，物資短時間內無法堆放，請民眾一週後再寄出；他公布捐款帳號，戶名：玉里天主堂，郵局：700，帳號：00913240177855，可以註明「二手倉庫修繕使用」，如果需要收據可以聯絡玉里天主堂。

劉一峰說，倉庫的貨架、屋頂及物資都被燒壞，本來有很多二手書、二手衣物，有一半以上被燒光，剩下的在救火時被水淋溼，倉庫內的監視器也被燒掉了，雖然很難過，但是來自台灣人這麼多的愛心，「真的很感動」。

劉一峰提到，去年發生過2次縱火意外，是一名有精神疾病的學員放的火，最近將要入監服刑；這次是什麼原因造成火災，只能等待警消調查清楚。

劉一峰中午帶領記者到火場，警消調查人員還在做火場鑑識，倉庫管理員潘麗婷說，預計明天上午人手和車輛到現場清除廢棄物品，接下來檢查倉庫結構，若沒問題，然後開始清洗、粉刷等工作。

79歲神父劉一峰來台奉獻超過50年，人生有2/3時間都在台灣生活，民國106年拿到中華民國身分證。他從賣一捆舊報紙10元開啟資源回收事業，幫弱勢者自力更生，為啟智中心紓困。

縣議員張美慧受訪表示，劉一峰神父為台灣的付出值得尊敬，此次意外也看見台灣民眾的積極與愛心，希望倉庫能早日恢復，相信對天主堂和安德啟智中心現況應無造成太大衝擊。

神父 捐款 愛心

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