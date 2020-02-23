影／新冠肺炎好焦慮 宜蘭市公所發800個心安香袋秒殺

新冠肺炎疫情讓不少人感到焦慮，宜蘭市公所除了宣導勤洗手外，為了安定民眾對疫病焦慮感，與東嶽廟與中藥房推出含有漢方藥材的祈福香袋。今上午市長江聰淵與東嶽神將在市場發送給民眾及店家，吸引民眾大排長龍，沒幾分鐘發光光，驚呼「哇，香袋沒了」。

市公所設計2款心安祈福香袋，店家專屬香袋300份繡紅香袋、民眾隨身香袋500份銘黃香袋。東嶽廟主委林添福表示，東嶽大帝掌管陰陽二界、護佑生靈的神明，拿到香袋的店家或民眾，要記得到東嶽廟向神明稟報姓名或店名、地址等資訊，可將香袋懸掛於店內，民眾則可隨身攜帶祈求心安與平安。

二款香袋內都裝有北館市場大明中藥房提供的漢方材料，其中包含香茅、大黃及數種藥材，壓碎袋內的藥材可聞到輕微的中藥香氣，有助於鎮定心神。

東嶽廟神將與鑼鼓陣上午現身南場市場，炒熱氣氛，9點半開始發放。雖然市公所事前宣傳香袋發完為止，但民眾一早排隊想要索取有中藥氣味的心安香袋，出現排隊的長龍不是為了買菜，而是為索取香袋，原本預計1小時發完，但800個香袋幾乎瞬間秒殺發光。

「哇，沒有了？」香袋如此搶手，也讓主辦單位感到意外，馬上透過廣播告知民眾最近可以前往東嶽廟索取，市公所加碼1000份25日在東嶽廟發放。