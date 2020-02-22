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宜蘭網紅八角樓將整修 縣府籲遊客不要再闖入

中央社 / 宜蘭縣22日電

宜蘭縣頭城濱海森林公園內的八角樓，因內部迴旋樓梯的光線折射特別，近年來成為網紅景點，但縣府為當地整修，將以一年時間大改造，今天呼籲遊客不要再進入公園內。

被網友稱為廢墟之美的八角樓，位於頭城濱海森林公園內，當地前身就是有超過半世紀歷史的頭城海水浴場

頭城海水浴場昔日疑因北側的烏石港興建海堤，造成突堤攔沙效應，海堤因攔住海沙堆積後，產生海埔新生地，但位在南側的頭城海水浴場因沙灘不斷被海水侵蝕流失，海水浴場逐漸消失，當地之後在縣府規劃下，轉型改名為以陸域休憩為主的頭城濱海森林公園。

頭城濱海森林公園內雖可露營與賞景，但知名度已不如頭城海水浴場的時代，不過園區內八角樓因造型特殊，外表水泥牆面灰黑斑駁，宛如廢墟瞭望台，每一層樓都可以看到不同角度的海景。

此外，八角樓內部中空式的迴旋樓梯動線更讓人有旋轉意象，不論從上或是往下拍，加上光線折射，都能拍出不同風格意境，呈現建築與藝術之美，近年來在網路竄紅成為景點，讓當地重燃觀光商機。

宜蘭縣工商旅遊處長李東儒今天告訴中央社記者，縣府在去年已向交通部觀光局爭取到新台幣3500萬元經費，即將拆除當地園區相關老舊危樓，並新建海景餐廳，八角樓也將整修，預計以一年時間大改造，明年元月以嶄新風貌，重新開放。

工旅處表示，因應施工整修，頭城濱海森林公園已從去年12月16日到明年元月15日，公告暫時封閉休園。雖然縣政府在公園前關起大門，也張貼休園公告，但八角樓知名度還是無法擋，每天仍有不少遊客從大門旁的綠圍籬開口處，輕鬆闖入參觀留影，無視縣府公告。

李東儒呼籲，當地即將正式全面施工，為了安全，請遊客不要再闖進入，園區也將會圍起圍籬，請遊客耐心等候。

海水浴場 森林公園 網紅

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