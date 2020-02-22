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基隆學校及幼兒園兒童遊戲設施總體檢 3年內更新改善

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆學校及幼兒園兒童遊戲設施總體檢，3年內完成改善。圖／基隆市政府提供
基隆學校及幼兒園兒童遊戲設施總體檢，3年內完成改善。圖／基隆市政府提供

基隆市公私立學校及幼兒園共有52所校園設有固定式兒童遊戲設施，教育處今天在暖暖教師研習中心辦理「兒童遊戲場管理人員安全培訓」研習，有80多教保服務人員參加。教育處表示，市政府已去年年完成全市公私立學校及幼兒園兒童遊戲設施的總體檢，將逐年編列預算及爭取中央經費進行改善，預計在2022年底完成全市所有學校及幼兒園的兒童遊戲設施更新。

教育處長林祝里表示，孩子是遊戲的主體，學童的發展歷程與遊戲息息相關，校園遊具除了遊戲功能，也兼具各種感官與認知能力的教育性質，讓孩子認識彼此的相似與相異之處，進而學會尊重與包容。

市政府已去年年完成全市公私立學校及幼兒園兒童遊戲設施的總體檢，將逐年編列預算及爭取中央經費進行改善，預計在2022年底完成全市所有學校及幼兒園的兒童遊戲設施更新。

兒童遊戲設施管理工作人員是捍衛兒童遊戲安全的第一線維護人員，基隆市政府教育處邀請兒童遊戲場設計審查委員王俊傑擔任講師，分享兒童遊戲場的相關法令、檢查程序與保養，以及傷害預防與安全管理。7小時的課程培訓課程，包含實務操作、問題討論以及筆試測驗，讓所有幼兒園教保服務人員對兒童遊戲場管理、遊戲設施器材及相關法令能更加嫻熟，為幼兒安全共同把關。

林祝里表示，衛福部修正施行的「兒童遊戲場設施安全管理規範」，舉凡室內和戶外的兒童遊戲場，其設計、製造、安裝、檢查及維護都須符合國家標準規範，並且經主管機關審核完成備查。

基隆學校及幼兒園兒童遊戲設施總體檢，3年內完成改善。圖／基隆市政府提供
基隆學校及幼兒園兒童遊戲設施總體檢，3年內完成改善。圖／基隆市政府提供
基隆學校及幼兒園兒童遊戲設施總體檢，3年內完成改善。圖／基隆市政府提供
基隆學校及幼兒園兒童遊戲設施總體檢，3年內完成改善。圖／基隆市政府提供
基隆學校及幼兒園兒童遊戲設施總體檢，3年內完成改善。圖／基隆市政府提供
基隆學校及幼兒園兒童遊戲設施總體檢，3年內完成改善。圖／基隆市政府提供

幼兒園 基隆

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