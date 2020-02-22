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備戰校園防疫 花蓮學校模擬開學檢疫演練

中央社 / 花蓮縣22日電

學生將於下週開學，中央下令各縣市政府完成校園周邊環境消毒，花蓮也有學校自費二度消毒，今天召集教職員回校模擬開學檢疫流程，從入校額溫測量到放學教室消毒，一點不馬虎。

國立東華大學附設實驗小學今天模擬開學日，在校門口布設5個發燒檢疫站，模擬開學監控動線，並測試公發額溫槍，就怕有誤差影響判斷，若額溫、耳溫皆達37.5度以上，就會通知家長帶回。

校長鮑明鈞接受中央社記者採訪表示，為了落實防疫零漏洞，學校再花錢請清潔公司再度消毒，針對容易感染的廁所、遊樂設施等區域。

鮑明鈞說，預計開學前一天，將召集全體教職員返校，為校園防疫做最後叮嚀，開學典禮也從室內改至戶外舉行，開學後將暫停開放社區人士進入校園，家長若要接送小孩，也在校門口設置接送區，避免進入校園。

鮑明鈞說，學校也加購兩台消毒機，放置對人體無害的消毒液，每天放學後，會逐一到各教室進行消毒，每間教室需約10分鐘就可完成。

發燒 開學日 返校

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