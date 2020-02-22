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台東地區農會農民節 感謝中央與縣府化解鳳梨釋迦危機
台東地區農會今天舉辦農民節慶祝活動及優秀農民表彰大會，面對新冠肺炎疫情，對台東鳳梨釋迦外銷造成很大衝擊，幸經中央農委會及地方縣府提高運費補助9元，提高貿易商出口意願，化解危機，維持鳳梨釋迦市場及價格。
農民節慶祝活動及優秀農民表揚早上在該農會信用部廣場前舉行，包括縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪、市長張國洲、卑南鄉長許文獻、縣府農業處長許家豪等人皆到場與農友同樂，並祝福大家節日快樂及恭賀傑出的農民、團體，活動安排三太子、媽媽舞蹈班及原住民舞蹈的表演。
饒慶鈴表示，台東地區的農民在去年拿下許多優異的成績，令人刮目相看，農友張簡裕峰在全國各縣市優秀的入圍者中脫穎而出，榮獲第一屆永續善農獎；農友易學義拿下全縣番荔枝優質果園的冠軍；台東地區農會榮獲去年農金獎的營運卓越獎。
面對大陸新冠肺炎疫情，對台東鳳梨釋迦外銷造成很大衝擊，為穩定市場、保障農民收益，2月4日即刻開會宣布，縣府加碼每公斤3元補貼外銷運費，並爭取農委會再提高運費補貼每公斤6元，讓1公斤釋迦可以有9元的補貼化解危機。
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