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宜蘭百里長海岸八成是保安林 植樹建綠牆還變動物棲地

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣海岸線長度超過一百公里，八成都屬於保安林的範圍，林務局羅東林區管理處今天選在蘇澳鎮存仁里大坑罟社區保安林，再種植白千層、厚葉石斑木、白水木等，讓海岸保安林又成水鳥保護區。圖／林務局羅東林區管理處提供
宜蘭縣海岸線長度超過一百公里，八成都屬於保安林的範圍，林務局羅東林區管理處今天選在蘇澳鎮存仁里大坑罟社區保安林，再種植白千層、厚葉石斑木、白水木等，讓海岸保安林又成水鳥保護區。圖／林務局羅東林區管理處提供

宜蘭縣海岸線長度超過一百公里，八成都屬於保安林的範圍，林務局羅東林區管理處建立綠色長牆，以保護林後的居民，而在保安林孔隙，廣植防風苗木填補，今天就選在蘇澳鎮存仁里大坑罟社區保安林，種植白千層、厚葉石斑木、白水木等，讓海岸保安林又成水鳥保護區

林務局羅東林區管理處今天選在宜蘭縣蘇澳鎮存仁里大坑罟社區內，編號2702的飛砂海岸保安林，與宜蘭縣政府農業處合作，動員社區居民，一起舉辦「森活大樹聚 保安林植樹去」活動，種植白千層、厚葉石斑木、白水木等800餘株防風林苗木及綠美化，填補保安林孔隙，加強保安林完整性。

羅東林區管理處指出，這片海岸保安林同時也是宜蘭縣政府管理的無尾港水鳥保護區，位處海岸保安林，又是水鳥保護區，地域特殊，結合在地人的力量，一起守護這片難得的土地，改善棲地，維護區域內的河流、湖泊、沼澤、沙灘、防風林等多樣生態地景及環境。

羅東林區管理處表示，無尾港是每年雁鴨過境及度冬數量最多地點之ㄧ，在國際水禽研究中心(ZWRB)及國際自然資源保育聯盟(IUCN)在亞洲濕地調查報告中，將「無尾港」列為台灣重要濕地之ㄧ，除是重要濕地，也負防止土石崩落、海風飛砂等水土保持功能，實地植樹，強化海岸保安林公益性，保護區生物多樣性，也讓保安林變成後花園。

羅東 保護區 濕地

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