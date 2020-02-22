受刑人動起來 花蓮監獄縫紉工廠趕製口罩套

因應新冠肺炎疫情，口罩一罩難求，花蓮監獄受刑人也加入口罩套製作行列，監所的縫紉工場受刑人，近日正縫製布口罩套，預計短期內就可量產使用。

花蓮監獄分男、女監，目前收容人數約1700人。典獄長葛煌明表示，監所是人口密集機構，為避免群聚感染，對防疫工作向來很重視，為了監內工作人員及收容人的健康安全，進出戒護區都要配戴口罩，也要求勤洗手；不過，因口罩常因飛沫、食物及灰塵汙染，汰換率高，但因疫情持續，口罩供不應求，因此決定由監獄內的縫紉工場受刑人，運用其自營作業的技術，近日改製作布口罩套。

獄方表示，布口罩套是使用純棉、經絲光處理過的寢具布料來製作，具有親膚性，遇到天氣較熱時，戴起來也不會太悶熱，近日天氣較冷，戴口罩套也有禦寒效果，可以阻絕較大的粉塵和飛沫，且布料可以重複使用，把疫口罩放入，就能延長使用時間，還有減量、環保效果。