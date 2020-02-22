影／明年再見！宜蘭網紅八角樓要封塔整修可別闖

以八角塔成為網紅景點的宜蘭縣頭城濱海森林公園，園區將封園到明年1月15日，縣政府爭取到觀光局3500萬元經費，花一年時間大改造，要拆掉現存的危險舊建物，新建海景餐廳，而八角塔也要封塔整修，明年全新亮相，成為新景。

因應工程，頭城濱海森林公園已經封閉，關起大門，禁止進入及參觀，不過，八角塔很紅，還是有不少遊客硬闖，縣政府今天呼籲，最近就要全面施工了，為了安全，請遊客不要再進入，而園區會圍起圍籬，請遊客耐心等候。

頭城濱海森林公園前身是有超過半世紀歷史的頭城海水浴場，但因北側烏石港興建，築了海堤，造成凸堤效應，沙灘消長，烏石港北側因攔住海沙，長出了海埔新生地，烏石港南側的頭城海水浴場，沙灘不斷被海水侵蝕流失，沒了海灘，不能玩水，名存實亡，海水浴場消失，轉型並改名為只剩以陸域休憩為主的頭城濱海森林公園 。

頭城濱海森林公園雖可在濱海露營與賞景，但人氣遠不如頭城海水浴場的時代，不過，園區內的一座八角塔，造型特殊，從不同角度拍，呈現特有效果，近年來在網路竄紅，成為網紅景點，讓這座森森公園重燃旅遊商機。

縣政府今天表示，已經進一步爭取「蘭海鐵道五漁村頭城濱海森林公園」相關改善工程，將斥資3500萬元大改造，園區內原本在海水浴場時期留下的老舊危險建物，將一一拆除，而可用的與八角塔都保留，要進一步整修，並加固結構，兼顧景觀與安全。

同時，因頭城濱海森林公園面對無敵海景，縣政府將新建一座長30公尺、寬20公尺的海景餐廳，現有的廁所等服務設施都一併改善，未來成為吃美食、賞海景的新去處。