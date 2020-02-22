基金公路變身 雙向即將變成各兩線道

基隆市基金公路是基隆往來北海岸要道，假日常因難以消化國道3號、萬瑞快速道路車流而大打結。公路總局明晚施作基金三路面層刨鋪，雙向都將成為兩線道。基金一路24日晚間間進行路底層改良，後續再做面層刨鋪，完工後基金公路全線雙向各兩線道，交通可望更順暢。

台2線基金公路是基隆通往北海岸主要道路，假日前往北海岸的車流，不論經由國道3號或萬瑞快速道路，最終都是駛入基金公路，使得原雙線各一線道的基金公路，上午是往北海岸方向大塞車，傍晚改成對向幾乎動彈不得。

公路總局基隆工務段長張育瑋表示，基金路除了交通壅塞問題，路面老舊也待改善。公路總局前年底自基市府手中接管後，規畫管線探挖、路底層改良、面層刨鋪3階段施工改善。

張育瑋說，目前的進度是基金二路已完工，過去雙向原本各是1線車道和機車優先車道，現在已是雙向各兩線道，萬瑞快速道路匝道入口處，更在拆除道路中央分隔島後，闢建成3線道，有效減少回堵狀況發生。

基金三路管線已降埋，路底層改良也已完工，明晚進行面層刨鋪，完工後重新劃設標線，現行1線車道和機車優先車道也將改成兩線車道，預計在228連假前完成。