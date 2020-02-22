史前館路垃圾問題礙觀瞻 環保局加強取締
台東市通往史前館的史前館大道旁，被民眾發現一處空地亂丟垃圾嚴重，不僅製造環境衛生問題，也有礙觀瞻。台東縣環保局表示，計畫裝設攝影機監控揪出違規者。
環保局表示，史前館路平時夜晚車輛少，易成環境維護死角，目前提出「天眼」計畫，希望透過攝影機監控，遏止民眾亂丟垃圾行為，一旦抓到開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。
台東市通往史前館的史前館大道上，近來民眾發現一處灌木林空地被人丟棄垃圾，不僅有一般包裝好的垃圾袋，還有沙發椅、馬桶等廢棄物，宛如小型垃圾場，痛批很煞風景。
「垃圾愈來愈誇張！」附近林姓居民表示，原本之前清潔隊有清理過，但這幾個星期垃圾又出現了，一次比一次多，去史前館的路上很難不發現這些垃圾，太離譜了。
另也有居民說，這一看就是有人利用晚上的時候丟棄，建議環保或清潔單位打開垃圾袋，從中找出線索揪出亂丟垃圾的人，給他開罰教訓。
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