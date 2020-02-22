麵包新花樣 五穀米、地瓜葉當食材 還有麵包像洗衣板

基隆市上品烘焙坊負責人陳文祥在食品大廠擔任研發技師時，跟麵包店師傅分享理念，發現很多人考量現實條件裹足不前。1年多前他決定開店，把內心想法付諸行動，在「丟掉很多之後」，成功做出五穀米麵包、起士烤餅、地瓜葉土司等傳統麵包店沒有的新口味，給消費者不同的味蕾體驗。

陳文祥退伍後到麵包店當學徒，因為有熱情，除了跟師傅學，還去上課開拓視野。轉戰食品大廠研發部門後，因為要到各地介紹產品時，有機會與不同麵包師傅交流，吸取更多經驗。

陳文祥說，當麵包師傅或食品研發技師所見所聞常在同一區塊，到各地提供技術服務時，有麵包師傅看出他的熱誠，鼓勵他開店，認為加上經營經驗，他會更有條件推廣麵包新文化。

為了豐富麵包的口感和風味，陳文祥不斷嘗試新食材。五穀米麵包是將黑糯米、紅糯米、糙米、高粱和燕麵加入麵糰，如何克服五穀煮熟會「爛爛的」是大考驗，還好有一定技術，加上肯花時間調配，「多丟幾次」終於做成了。

陳文祥曾試著研發金棗鴨賞麵包，後來覺得金棗培根比較對味。地瓜葉土司研發也費了番功夫，因為地瓜葉纖維的緣故，做出來的土司總會塌塌、扁扁的，後來用義大利麵食材杜蘭小麥才成功。

上品烘焙坊有款麵包很特別，因為形狀像洗衣板，就取名「洗衣板」。洗衣板屬法國麵包，但不像傳統法國麵包那麼韌，比較好咬。

陳文祥說，開店除了圓夢，還得到另一項好處，就是能和更多人分享為什麼選這種食材，為什麼這麼做，讓消費者感受到他的用心。

上品烘焙坊

地址：基隆市義二路121號

電話：(02)2428-8221