快訊

被遺忘的一群！鑽石公主號工作人員訴辛酸

新冠肺炎疫情失控，加速各國與中國「脫鉤」

花東縱谷新綠金 全台第一個印加果產銷班今在花蓮成立

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉溪地區農會的印加果產銷班長林昆平（右）介紹印加果各種用途。圖／花蓮縣府提供
花蓮玉溪地區農會的印加果產銷班長林昆平（右）介紹印加果各種用途。圖／花蓮縣府提供

花蓮縣南區玉里鎮、卓溪鄉農民，引入原產秘魯熱帶雨林的印加果種植，成為部落新綠金，種植面積已達16公頃，主要透過有機通路行銷。今天成立全台第一個產銷班，25名班員期盼在政府、企業協助下，朝科技農業與智慧農業邁進，擴大產銷能量。

產銷班長林昆平2年多前返鄉，在父親留下的山坡地，嘗試以有機方式試種印加果，發現9個月就可採收，且少有病蟲害，很適合在地種植。

林昆平表示，印加果又名南美油藤、印加花生，原產於南美秘魯的熱帶雨林，在國內現有南投、嘉義、彰化等地種植，但面積不大，在國內屬於新興作物。

他說，印加果種植9個月就可收成，全年可採收，星形蒴果有4到7個種子，每個稜角內有一粒橢圓扁形的種子，富含油脂、蛋白質、氨基酸等，用途廣泛，除了最常見的榨油，葉子可以作成茶包，油粕、油渣也可打成粉作糕餅、加入飲品沖泡，或加工製成美容美妝用品。經濟效益很不錯。

而花蓮南區日照長、降雨量足夠，全年溫度在12至36度間，不太熱也不太冷，加上山坡地紅壤土偏酸性，是非常適合印加果的生長環境，

林昆平表示，印加果是爬藤類植物，也要重肥果實才長得大，搭設棚架、肥料等成本高，都需要農政部門協助，藉由成立全台第一個產銷班，盼與政府、企業一起攜手，透過政府輔導與補助，協助農民學習更優化的農業技術並增加生產、加工、行銷等經營管理知識，提昇農業競爭力。

今天成立大會，縣長徐榛蔚、議長張峻、玉溪農會總幹事蔡宗翰、玉里鎮長蔡秋龍、卓溪鄉長呂必賢及花蓮農改場，農糧署東區分署代表都出席。蔡宗翰表示，印加果產銷班全部採有機栽種，可與玉溪地區優質農產品相輔相成，未來還可望結合玉溪稻鎮文化園區，輔導發展成觀光農業。

花蓮農友引入印加果在玉里、卓溪等鄉鎮種植，成為部落新綠金。圖／產銷班長林昆平提供
花蓮農友引入印加果在玉里、卓溪等鄉鎮種植，成為部落新綠金。圖／產銷班長林昆平提供
花蓮玉里、卓溪農友今天成立全台第一個印加果產銷班，推廣這個新興作物。圖／花蓮縣府提供
花蓮玉里、卓溪農友今天成立全台第一個印加果產銷班，推廣這個新興作物。圖／花蓮縣府提供
原產於秘魯的印加果，富含油脂等，用途廣泛。圖／花蓮縣府提供
原產於秘魯的印加果，富含油脂等，用途廣泛。圖／花蓮縣府提供

農民 秘魯 徐榛蔚

延伸閱讀

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

遠雄人壽總經理趙學欣：用心就能看見最美的風景！

載客量慘跌3成 客運減班 北花線發1班虧1班

花蓮太巴塱kakita'an祖屋 阿美族雕刻柱再現

相關新聞

口罩難求 吉安鄉公所啟動口罩套生產線

新冠肺炎疫情讓全台陷入口罩荒，花蓮吉安鄉公所提供一線工作人員使用的備用應急防疫口罩，也即將用完，鄉公所號召志工開闢口罩套...

花東縱谷新綠金 全台第一個印加果產銷班今在花蓮成立

花蓮縣南區玉里鎮、卓溪鄉農民，引入原產秘魯熱帶雨林的印加果種植，成為部落新綠金，種植面積已達16公頃，主要透過有機通路行...

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

繼苗栗白沙屯拱天宮媽祖與花蓮港天宮媽祖同框後，雲林北港朝天宮媽祖，也將首度東巡。花蓮縣府今天宣布，朝天宮媽祖受邀，29日...

影／礁溪五峰旗三疊瀑解封 誰算第一層？解讀各有理由

礁溪五峰旗風景區，瀑布壯觀，是宜蘭縣人氣景點，每年遊客數超過70萬人次，瀑布有3層，最頂層因落石，曾封景4年，去年9月解...

花蓮慈濟醫院藥來速窗口 連續處方籤院外可領藥

為減少民眾在2019年冠狀病毒疾病疫情期間進出醫院，花蓮慈濟醫院今天表示，將於24日起在醫院側門啟用「藥來速」慢性病領藥...

防疫升級 花蓮慈院啟用慢性病處方箋「藥來速」窗口

因應新冠肺炎疫情，花蓮慈濟醫院防疫再提升，24日起啟用讀卡、批價、領藥三合一的「藥來速」臨時窗口，提供慢性病處方箋病患領...

蘭嶼飛魚季禁忌多 為何討吉利的橘子惹人嫌?

海巡署東部分署昨啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，守護蘭嶼傳統飛魚漁撈文化，並在臉書分享有關飛魚季的禁忌，其中「橘子」禁忌引起網友熱烈討論。有網友留言「橘子紅了，飛魚臉都綠的概念是嗎」，但事實上是與達悟族的族語有關。

效率差議案老是討論不完 基隆市議會試辦議員限時發言

曾因為網路直播，拿下台灣最透明議會美名的基隆市議會，議事效率卻讓人頻搖頭，經常一天只討論一個議案，排了12個報告事項，最...

防疫避免5千人一起吃飯 連辦10年的羅東呷拜拜今年暫停

每年農曆三月初三是羅東鎮慶祝帝爺生呷拜拜特殊宗教的慶典節日，為恢復傳統人情及產業文化，宜蘭縣羅東鎮公所自民國99年起復辦...

下月登場的宜蘭綠博如期籌辦 若中央有指示再調整

新冠肺炎防疫上緊發條，宜蘭縣疫情流行指揮中心今天召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎」第4次應變會議。宜蘭旗艦活動「綠色博會會」...

新興經濟體大學排名 東華大學名列全台16比去年進步

英國泰晤士報高等教育特刊日前發布「2020新興經濟體地區大學排行榜」，國立東華大學在台灣入榜的36所學校中，排名第16名...

新冠疫情未趨緩 台東取消329全縣模範兒童表揚活動

每年4月4日兒童節前夕，台東縣政府都會舉辦全縣兒童節慶祝大會，由縣長逐一頒獎表揚年度模範生（兒童），考量新冠肺炎疫情尚無...

熱門新聞

疫情影響美國轉向台灣購買生薑 首批南投薑今天裝櫃

山區農路修復完工今天要驗收 不料清晨崩坍

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

口罩都被政府徵收為什麼還能送？ 康那香董座公開釋疑

疫情衝擊！火鍋餐廳暫停營業2個半月 自助餐取消改套餐

嘉義火車站前大白熊也戴口罩？網友笑：好像大內褲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。