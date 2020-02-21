花東縱谷新綠金 全台第一個印加果產銷班今在花蓮成立
花蓮縣南區玉里鎮、卓溪鄉農民，引入原產秘魯熱帶雨林的印加果種植，成為部落新綠金，種植面積已達16公頃，主要透過有機通路行銷。今天成立全台第一個產銷班，25名班員期盼在政府、企業協助下，朝科技農業與智慧農業邁進，擴大產銷能量。
產銷班長林昆平2年多前返鄉，在父親留下的山坡地，嘗試以有機方式試種印加果，發現9個月就可採收，且少有病蟲害，很適合在地種植。
林昆平表示，印加果又名南美油藤、印加花生，原產於南美秘魯的熱帶雨林，在國內現有南投、嘉義、彰化等地種植，但面積不大，在國內屬於新興作物。
他說，印加果種植9個月就可收成，全年可採收，星形蒴果有4到7個種子，每個稜角內有一粒橢圓扁形的種子，富含油脂、蛋白質、氨基酸等，用途廣泛，除了最常見的榨油，葉子可以作成茶包，油粕、油渣也可打成粉作糕餅、加入飲品沖泡，或加工製成美容美妝用品。經濟效益很不錯。
而花蓮南區日照長、降雨量足夠，全年溫度在12至36度間，不太熱也不太冷，加上山坡地紅壤土偏酸性，是非常適合印加果的生長環境，
林昆平表示，印加果是爬藤類植物，也要重肥果實才長得大，搭設棚架、肥料等成本高，都需要農政部門協助，藉由成立全台第一個產銷班，盼與政府、企業一起攜手，透過政府輔導與補助，協助農民學習更優化的農業技術並增加生產、加工、行銷等經營管理知識，提昇農業競爭力。
今天成立大會，縣長徐榛蔚、議長張峻、玉溪農會總幹事蔡宗翰、玉里鎮長蔡秋龍、卓溪鄉長呂必賢及花蓮農改場，農糧署東區分署代表都出席。蔡宗翰表示，印加果產銷班全部採有機栽種，可與玉溪地區優質農產品相輔相成，未來還可望結合玉溪稻鎮文化園區，輔導發展成觀光農業。
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