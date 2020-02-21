口罩難求 吉安鄉公所啟動口罩套生產線
新冠肺炎疫情讓全台陷入口罩荒，花蓮吉安鄉公所提供一線工作人員使用的備用應急防疫口罩，也即將用完，鄉公所號召志工開闢口罩套生產線，鄉長游淑貞今天也加入趕工行列，將提供一線工作人員每人兩個應急。
鄉公所表示，從疫情升溫以來，即啟動防疫工作，到鄉公所及圖書館、鄉立幼兒園等，都提供酒精消毒、量體溫等，與民眾直接接觸的一線工作人員，包括村幹事、臨櫃人員、服務志工等，都戴上口罩。
因目前口罩一罩難求，鄉公所準備的防疫備用應急口罩也將用完，鄉公所為延長防疫口罩使用壽命，鄉長游淑貞號召客家事務所及文化暨觀光事務所志工們，啟動口罩套生產線。
游淑貞今天也到場與志工一同製作，她說，把外科口罩放入口罩套，既有防護作用，又可拆下來清洗，讓口罩可以重複使用，增加使用次數，延長口罩的使用壽命。
除了縫製口罩套供應工作人員，鄉公所也從即日起至29日，每周二到周日上午10時，在好客藝術村Hakka生活館開設研習課程，教導口罩套製作，每天限量15分，現場報名。
游淑貞表示，防疫需要民眾配合一起努力，呼籲不要過度恐慌，也不能鬆懈，若民眾覺得身體不適，或有發燒情形務必及早就醫，出入公共場所也請記得帶口罩，勤洗手做好自主管理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言