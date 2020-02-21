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第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

口罩難求 吉安鄉公所啟動口罩套生產線

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣吉安鄉長游淑貞（右）今天也加入縫製口罩套行列。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉長游淑貞（右）今天也加入縫製口罩套行列。圖／吉安鄉公所提供

新冠肺炎疫情讓全台陷入口罩荒，花蓮吉安鄉公所提供一線工作人員使用的備用應急防疫口罩，也即將用完，鄉公所號召志工開闢口罩套生產線，鄉長游淑貞今天也加入趕工行列，將提供一線工作人員每人兩個應急。

鄉公所表示，從疫情升溫以來，即啟動防疫工作，到鄉公所及圖書館、鄉立幼兒園等，都提供酒精消毒、量體溫等，與民眾直接接觸的一線工作人員，包括村幹事、臨櫃人員、服務志工等，都戴上口罩。

因目前口罩一罩難求，鄉公所準備的防疫備用應急口罩也將用完，鄉公所為延長防疫口罩使用壽命，鄉長游淑貞號召客家事務所及文化暨觀光事務所志工們，啟動口罩套生產線。

游淑貞今天也到場與志工一同製作，她說，把外科口罩放入口罩套，既有防護作用，又可拆下來清洗，讓口罩可以重複使用，增加使用次數，延長口罩的使用壽命。

除了縫製口罩套供應工作人員，鄉公所也從即日起至29日，每周二到周日上午10時，在好客藝術村Hakka生活館開設研習課程，教導口罩套製作，每天限量15分，現場報名。

游淑貞表示，防疫需要民眾配合一起努力，呼籲不要過度恐慌，也不能鬆懈，若民眾覺得身體不適，或有發燒情形務必及早就醫，出入公共場所也請記得帶口罩，勤洗手做好自主管理。

花蓮縣吉安鄉公所號召志工啟動口罩套生產線，趕工縫製口罩套供一線工作人員使用。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所號召志工啟動口罩套生產線，趕工縫製口罩套供一線工作人員使用。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所號召志工啟動口罩套生產線，趕工縫製口罩套供一線工作人員使用。圖／吉安鄉公所提供
花蓮縣吉安鄉公所號召志工啟動口罩套生產線，趕工縫製口罩套供一線工作人員使用。圖／吉安鄉公所提供

口罩 疫情 新冠肺炎

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