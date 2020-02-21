口罩難求 吉安鄉公所啟動口罩套生產線

新冠肺炎疫情讓全台陷入口罩荒，花蓮吉安鄉公所提供一線工作人員使用的備用應急防疫口罩，也即將用完，鄉公所號召志工開闢口罩套生產線，鄉長游淑貞今天也加入趕工行列，將提供一線工作人員每人兩個應急。

鄉公所表示，從疫情升溫以來，即啟動防疫工作，到鄉公所及圖書館、鄉立幼兒園等，都提供酒精消毒、量體溫等，與民眾直接接觸的一線工作人員，包括村幹事、臨櫃人員、服務志工等，都戴上口罩。

因目前口罩一罩難求，鄉公所準備的防疫備用應急口罩也將用完，鄉公所為延長防疫口罩使用壽命，鄉長游淑貞號召客家事務所及文化暨觀光事務所志工們，啟動口罩套生產線。

游淑貞今天也到場與志工一同製作，她說，把外科口罩放入口罩套，既有防護作用，又可拆下來清洗，讓口罩可以重複使用，增加使用次數，延長口罩的使用壽命。

除了縫製口罩套供應工作人員，鄉公所也從即日起至29日，每周二到周日上午10時，在好客藝術村Hakka生活館開設研習課程，教導口罩套製作，每天限量15分，現場報名。