300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

繼苗栗白沙屯拱天宮媽祖與花蓮港天宮媽祖同框後，雲林北港朝天宮媽祖，也將首度東巡。花蓮縣府今天宣布，朝天宮媽祖受邀，29日將與花蓮吉安聖南宮媽祖，雙女神一同在吉安、花蓮市區遶境，縣府也將製作限量平安米，現場發送信眾。

縣府民政處長江東成說，北港朝天宮的迎媽祖遶境活動，從清代就開始盛行，至今陣頭儀仗包含報馬仔、哨角震威團及轎班會等，都還穿著清代服飾，相當有特色，這也是北港朝天宮媽祖300年來第一次到花蓮。

江東成表示，29日上午9時30分在吉安鄉中山路紅瓦厝甕仔雞停車場接駕，10時起徒步遶行吉安中山路、慶豐街等，沿途駐駕慶天宮、慶豐城隍廟；下午2時30分在花蓮市六期重畫區有朝天宮、聖南宮雙媽起駕團拜儀式，民眾屆時可來稜轎腳祈求平安。

花蓮市的遶境路包括重慶路、和平路、林森路、中山路、中華路、中正路、海岸路與南海四街等，終點將駐駕聖南宮。

去年11月花蓮港天宮邀請苗栗白沙屯拱天宮媽祖來到花蓮一同遶境，神駕所到之處，吸引大批信眾跟隨，家戶在門口設香案參拜，掀起一股旋風；這次再有北港朝天宮受邀前來，縣長徐榛蔚感謝聖南宮主委蔡文隆及立委傅崐萁極力促成。