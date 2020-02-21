快訊

第24例體內驗出早期新冠肺炎病毒 恐感染已久

聽新聞
test
0:00 / 0:00

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
雲林北港朝天宮媽祖遶境是一大盛事，29日將首度來到花蓮。圖／花蓮縣府提供
雲林北港朝天宮媽祖遶境是一大盛事，29日將首度來到花蓮。圖／花蓮縣府提供

繼苗栗白沙屯拱天宮媽祖與花蓮港天宮媽祖同框後，雲林北港朝天宮媽祖，也將首度東巡。花蓮縣府今天宣布，朝天宮媽祖受邀，29日將與花蓮吉安聖南宮媽祖，雙女神一同在吉安、花蓮市區遶境，縣府也將製作限量平安米，現場發送信眾。

縣府民政處長江東成說，北港朝天宮的迎媽祖遶境活動，從清代就開始盛行，至今陣頭儀仗包含報馬仔、哨角震威團及轎班會等，都還穿著清代服飾，相當有特色，這也是北港朝天宮媽祖300年來第一次到花蓮。

江東成表示，29日上午9時30分在吉安鄉中山路紅瓦厝甕仔雞停車場接駕，10時起徒步遶行吉安中山路、慶豐街等，沿途駐駕慶天宮、慶豐城隍廟；下午2時30分在花蓮市六期重畫區有朝天宮、聖南宮雙媽起駕團拜儀式，民眾屆時可來稜轎腳祈求平安。

花蓮市的遶境路包括重慶路、和平路、林森路、中山路、中華路、中正路、海岸路與南海四街等，終點將駐駕聖南宮。

去年11月花蓮港天宮邀請苗栗白沙屯拱天宮媽祖來到花蓮一同遶境，神駕所到之處，吸引大批信眾跟隨，家戶在門口設香案參拜，掀起一股旋風；這次再有北港朝天宮受邀前來，縣長徐榛蔚感謝聖南宮主委蔡文隆及立委傅崐萁極力促成。

縣府表示，這次盛會難得，預估至少有2000名信眾參加，也能活絡地方商機。縣府提醒，目前是防疫期間，雖然遶境地點多是開放空間，盼參與信眾作好自主健康管理，並配合交通管制，縣府也正與聖南宮研議相關防疫措施，讓來自全國各地媽祖信徒都能出入平安。

雲林北港朝天宮媽祖遶境儀仗隊，身著清代服飾，相當有特色。圖／花蓮縣府提供
雲林北港朝天宮媽祖遶境儀仗隊，身著清代服飾，相當有特色。圖／花蓮縣府提供

北港朝天宮 媽祖 遶境

延伸閱讀

盼大甲媽「保庇」買氣 百家台中產業與媽祖繞境同行

花蓮太巴塱kakita'an祖屋 阿美族雕刻柱再現

彰化媽祖節先辦法會 國姓鹿神祭活動縮水

【重磅快評】小英拜媽祖 防疫別說假話、神話和鬼話

相關新聞

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

繼苗栗白沙屯拱天宮媽祖與花蓮港天宮媽祖同框後，雲林北港朝天宮媽祖，也將首度東巡。花蓮縣府今天宣布，朝天宮媽祖受邀，29日...

影／礁溪五峰旗三疊瀑解封 誰算第一層？解讀各有理由

礁溪五峰旗風景區，瀑布壯觀，是宜蘭縣人氣景點，每年遊客數超過70萬人次，瀑布有3層，最頂層因落石，曾封景4年，去年9月解...

花蓮慈濟醫院藥來速窗口 連續處方籤院外可領藥

為減少民眾在2019年冠狀病毒疾病疫情期間進出醫院，花蓮慈濟醫院今天表示，將於24日起在醫院側門啟用「藥來速」慢性病領藥...

防疫升級 花蓮慈院啟用慢性病處方箋「藥來速」窗口

因應新冠肺炎疫情，花蓮慈濟醫院防疫再提升，24日起啟用讀卡、批價、領藥三合一的「藥來速」臨時窗口，提供慢性病處方箋病患領...

蘭嶼飛魚季禁忌多 為何討吉利的橘子惹人嫌?

海巡署東部分署昨啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，守護蘭嶼傳統飛魚漁撈文化，並在臉書分享有關飛魚季的禁忌，其中「橘子」禁忌引起網友熱烈討論。有網友留言「橘子紅了，飛魚臉都綠的概念是嗎」，但事實上是與達悟族的族語有關。

效率差議案老是討論不完 基隆市議會試辦議員限時發言

曾因為網路直播，拿下台灣最透明議會美名的基隆市議會，議事效率卻讓人頻搖頭，經常一天只討論一個議案，排了12個報告事項，最...

防疫避免5千人一起吃飯 連辦10年的羅東呷拜拜今年暫停

每年農曆三月初三是羅東鎮慶祝帝爺生呷拜拜特殊宗教的慶典節日，為恢復傳統人情及產業文化，宜蘭縣羅東鎮公所自民國99年起復辦...

下月登場的宜蘭綠博如期籌辦 若中央有指示再調整

新冠肺炎防疫上緊發條，宜蘭縣疫情流行指揮中心今天召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎」第4次應變會議。宜蘭旗艦活動「綠色博會會」...

新興經濟體大學排名 東華大學名列全台16比去年進步

英國泰晤士報高等教育特刊日前發布「2020新興經濟體地區大學排行榜」，國立東華大學在台灣入榜的36所學校中，排名第16名...

新冠疫情未趨緩 台東取消329全縣模範兒童表揚活動

每年4月4日兒童節前夕，台東縣政府都會舉辦全縣兒童節慶祝大會，由縣長逐一頒獎表揚年度模範生（兒童），考量新冠肺炎疫情尚無...

蘭嶼飛魚季禁忌！為何象徵吉利的「橘子」不受歡迎？

海巡署東部分署昨啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，守護蘭嶼傳統飛魚漁撈文化，取締破壞海洋資源行為，同時貼心將相關飛魚季禁...

宜蘭三星鄉鼓勵長者運動 12社區設健步器

宜蘭縣三星鄉是長壽鄉，鄉公所為鼓勵長者多運動、多到社區聊天，在12處有頂棚的社區廣設健步器，讓老人家邊聊天邊練腳力，不論晴雨都可使用；不僅老人家，各年齡層民眾都受惠，一舉數得。

熱門新聞

疫情影響美國轉向台灣購買生薑 首批南投薑今天裝櫃

山區農路修復完工今天要驗收 不料清晨崩坍

疫情衝擊！火鍋餐廳暫停營業2個半月 自助餐取消改套餐

嘉義火車站前大白熊也戴口罩？網友笑：好像大內褲

口罩都被政府徵收為什麼還能送？ 康那香董座公開釋疑

台南防疫加強取締白牌車 監理站：檢舉獎金最高30萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。