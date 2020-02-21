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影／礁溪五峰旗三疊瀑解封 誰算第一層？解讀各有理由

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
五峰旗風景區位在礁溪溫泉區近郊，以瀑布美景聞名，最頂層（第三層）瀑布區壯觀，衝高人氣。記者羅建旺／攝影
五峰旗風景區位在礁溪溫泉區近郊，以瀑布美景聞名，最頂層（第三層）瀑布區壯觀，衝高人氣。記者羅建旺／攝影

礁溪五峰旗風景區，瀑布壯觀，是宜蘭縣人氣景點，每年遊客數超過70萬人次，瀑布有3層，最頂層因落石，曾封景4年，去年9月解封後，衝高人氣，但落石疑慮，仍讓縣政府不敢掉以輕心，本月接連地震，縣政府巡查發現，設置的消能式防落石網，有效發揮防護功能，雖然景點解封，縣政府今天表示，考慮安全，若天候不佳，還是會視實況，適當管制與封閉。

五峰旗風景區位在礁溪溫泉區近郊，以瀑布美景聞名，最頂層（第三層）瀑布區登山步道，民國104年曾因蘇迪勒颱風落石嚴重，縣政府封閉改善，發現地質構造多岩盤節理發達、地質狀態較為破碎，設置消能式防落石網，防護邊坡落石，考量遊客安全因素，封閉了長達4年才又重新開放。

縣政府指出，五峰旗頂層瀑布區設置了消能網防護工程、鋼構橋梁、欄杆及瀑布平台改善後，安全與遊憩品質均提高，本月陸續傳出地震，縣政府巡查發現，防護工程通過考驗，有效防護落石，為隨時掌握狀況，設置了即時監控系統，在頂層區有監視器，全天候監看，以防有失。

縣政府指出，頂層瀑布區重新開放以來，再衝高人氣，遊客朝聖變多，而景區開放的時間為上午8點到下午5點，平時開放，但如果天候不佳，視實際狀況適當採取管制措施，以維護安全，而開放期間，也有多一層保護，即遊客可以在五峰旗步道入口的服務中心，以證件，免費借用安全帽。

而五峰旗最有名的是三疊瀑，三層瀑布各有特色，但何處起算？那裡算是第一層？官版與遊客各有解讀，遊客版是認為，從到達處的先後起算，因此，由下而上，較山下的先到，所以依序是第一層、第二層、第三層。

不過，官版認為，瀑布是從上往下流，因此，頂層才是第一層，依序是第二層、第三層，「那我現在那層瀑布區呢？」為了統一標示，縣政府最後以遊客為尊，從遊客版，以最上層為第三層，避免混淆，各說各的。

五峰旗風景區第一層瀑布區小而美。記者羅建旺／攝影
五峰旗風景區第一層瀑布區小而美。記者羅建旺／攝影
五峰旗風景區第二層瀑布區景美。記者羅建旺／攝影
五峰旗風景區第二層瀑布區景美。記者羅建旺／攝影
五峰旗頂層瀑布區設置了消能網防護工程、鋼構橋梁、欄杆及瀑布平台改善後，安全與遊憩品質均提高，本月陸續傳出地震，縣政府巡查發現，防護工程通過考驗。記者羅建旺／攝影
五峰旗頂層瀑布區設置了消能網防護工程、鋼構橋梁、欄杆及瀑布平台改善後，安全與遊憩品質均提高，本月陸續傳出地震，縣政府巡查發現，防護工程通過考驗。記者羅建旺／攝影
為隨時掌握狀況，設置了即時監控系統，在頂層區有監視器，全天候監看，以防有失。記者羅建旺／攝影
為隨時掌握狀況，設置了即時監控系統，在頂層區有監視器，全天候監看，以防有失。記者羅建旺／攝影

地震 登山步道 溫泉

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