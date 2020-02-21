花蓮慈濟醫院藥來速窗口 連續處方籤院外可領藥

為減少民眾在2019年冠狀病毒疾病疫情期間進出醫院，花蓮慈濟醫院今天表示，將於24日起在醫院側門啟用「藥來速」慢性病領藥窗口，只要網路預約，就可在院外領藥。

花蓮慈濟醫院表示，「藥來速慢性病連續處方箋網路預約領藥窗口」服務，需事先在花蓮慈濟醫院網站或領藥APP申請，預約第二次或第三次慢性病連續處方箋領藥日期，就可在領藥日期的開放時間到藥來速領藥。

花蓮慈院表示，「藥來速」慢箋預約領藥窗口，設置在門診大樓（大愛樓）側門，開放時間為每週一至週五上午10時至下午1時，提供持有慢性病連續處方箋且無自費處方的民眾，連續處方箋的第二次、第三次領藥，現場設有藥來速專用臨時停車格。

花蓮慈濟醫院藥學部主任劉采艷表示，「藥來速」慢箋預約領藥服務自24日起正式啟用，預約成功的民眾，領藥當天只要攜帶健保卡及慢性病連續處方箋，到藥來速領藥窗口完成讀卡批價作業後，就可直接領藥，不需排隊等候叫號。