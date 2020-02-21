防疫升級 花蓮慈院啟用慢性病處方箋「藥來速」窗口

因應新冠肺炎疫情，花蓮慈濟醫院防疫再提升，24日起啟用讀卡、批價、領藥三合一的「藥來速」臨時窗口，提供慢性病處方箋病患領藥服務，慢性病患或家屬先上網預約後，即可在指定時間到花蓮慈院側門「藥來速」窗口作業，病人不需入院，就能領取所需藥物，並節省調劑、領藥時間。不過，第一次仍必須看診，由醫師開立處方箋。

花蓮慈院的「藥來速慢性病連續處方箋網路預約領藥窗口」設於門診大樓（大愛樓）側門，24日起，每周一到周五上午10時至下午1時提供慢性病處方箋第二次、第三次藥品的領藥服務。

院方表示，受到新型肺炎疫情影響，民眾非必要應減少到醫療院所的機會。不過，慢性病患有領藥需求，雖然也可到健保特約藥局領藥，但每家醫院或藥局的藥物不會完全一樣，也有病患習慣到醫院拿藥。為減少防疫期間民眾進入醫院次數、降低院內病人流動人數，也節省民眾等候時間，因此開放「藥來速」的臨時服務。

花蓮慈院藥學部主任劉采艷表示，持有慢性病處方箋且無自費處方的慢性病人或家屬，可先上花蓮慈院網站預約，在預約領藥日期當天，持健保卡及處方箋到「藥來速」窗口領藥，讀卡、批價、領藥一次完成，現場還設有臨時停車格，方便停車。