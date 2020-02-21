快訊

再增48例確診！南韓染新冠肺炎人數達204人

5G頻譜位置結標！中華電信20.8億元搶下「黃金魚肚」

防疫升級 花蓮慈院啟用慢性病處方箋「藥來速」窗口

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈院每天領藥者大排長龍，院方24日起啟用「藥來速」臨時窗口，慢性處方箋患者不需入院就能領藥。圖／花蓮慈院提供
花蓮慈院每天領藥者大排長龍，院方24日起啟用「藥來速」臨時窗口，慢性處方箋患者不需入院就能領藥。圖／花蓮慈院提供

因應新冠肺炎疫情，花蓮慈濟醫院防疫再提升，24日起啟用讀卡、批價、領藥三合一的「藥來速」臨時窗口，提供慢性病處方箋病患領藥服務，慢性病患或家屬先上網預約後，即可在指定時間到花蓮慈院側門「藥來速」窗口作業，病人不需入院，就能領取所需藥物，並節省調劑、領藥時間。不過，第一次仍必須看診，由醫師開立處方箋。

花蓮慈院的「藥來速慢性病連續處方箋網路預約領藥窗口」設於門診大樓（大愛樓）側門，24日起，每周一到周五上午10時至下午1時提供慢性病處方箋第二次、第三次藥品的領藥服務。

院方表示，受到新型肺炎疫情影響，民眾非必要應減少到醫療院所的機會。不過，慢性病患有領藥需求，雖然也可到健保特約藥局領藥，但每家醫院或藥局的藥物不會完全一樣，也有病患習慣到醫院拿藥。為減少防疫期間民眾進入醫院次數、降低院內病人流動人數，也節省民眾等候時間，因此開放「藥來速」的臨時服務。

花蓮慈院藥學部主任劉采艷表示，持有慢性病處方箋且無自費處方的慢性病人或家屬，可先上花蓮慈院網站預約，在預約領藥日期當天，持健保卡及處方箋到「藥來速」窗口領藥，讀卡、批價、領藥一次完成，現場還設有臨時停車格，方便停車。

慢性病 健保卡 新冠肺炎

延伸閱讀

民眾買不到口罩竟爆粗口 八德警加強維持秩序

技職投入防疫 侯友宜讚研發接近業界等級

校園防疫首重勤洗手 兒科醫師宣導洗手七字訣

武漢肺炎檢疫量上升 侯友宜：超前部署

相關新聞

影／礁溪五峰旗三疊瀑解封 誰算第一層？解讀各有理由

礁溪五峰旗風景區，瀑布壯觀，是宜蘭縣人氣景點，每年遊客數超過70萬人次，瀑布有3層，最頂層因落石，曾封景4年，去年9月解...

花蓮慈濟醫院藥來速窗口 連續處方籤院外可領藥

為減少民眾在2019年冠狀病毒疾病疫情期間進出醫院，花蓮慈濟醫院今天表示，將於24日起在醫院側門啟用「藥來速」慢性病領藥...

防疫升級 花蓮慈院啟用慢性病處方箋「藥來速」窗口

因應新冠肺炎疫情，花蓮慈濟醫院防疫再提升，24日起啟用讀卡、批價、領藥三合一的「藥來速」臨時窗口，提供慢性病處方箋病患領...

蘭嶼飛魚季禁忌多 為何討吉利的橘子惹人嫌?

海巡署東部分署昨啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，守護蘭嶼傳統飛魚漁撈文化，並在臉書分享有關飛魚季的禁忌，其中「橘子」禁忌引起網友熱烈討論。有網友留言「橘子紅了，飛魚臉都綠的概念是嗎」，但事實上是與達悟族的族語有關。

效率差議案老是討論不完 基隆市議會試辦議員限時發言

曾因為網路直播，拿下台灣最透明議會美名的基隆市議會，議事效率卻讓人頻搖頭，經常一天只討論一個議案，排了12個報告事項，最...

防疫避免5千人一起吃飯 連辦10年的羅東呷拜拜今年暫停

每年農曆三月初三是羅東鎮慶祝帝爺生呷拜拜特殊宗教的慶典節日，為恢復傳統人情及產業文化，宜蘭縣羅東鎮公所自民國99年起復辦...

下月登場的宜蘭綠博如期籌辦 若中央有指示再調整

新冠肺炎防疫上緊發條，宜蘭縣疫情流行指揮中心今天召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎」第4次應變會議。宜蘭旗艦活動「綠色博會會」...

新興經濟體大學排名 東華大學名列全台16比去年進步

英國泰晤士報高等教育特刊日前發布「2020新興經濟體地區大學排行榜」，國立東華大學在台灣入榜的36所學校中，排名第16名...

新冠疫情未趨緩 台東取消329全縣模範兒童表揚活動

每年4月4日兒童節前夕，台東縣政府都會舉辦全縣兒童節慶祝大會，由縣長逐一頒獎表揚年度模範生（兒童），考量新冠肺炎疫情尚無...

蘭嶼飛魚季禁忌！為何象徵吉利的「橘子」不受歡迎？

海巡署東部分署昨啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，守護蘭嶼傳統飛魚漁撈文化，取締破壞海洋資源行為，同時貼心將相關飛魚季禁...

宜蘭三星鄉鼓勵長者運動 12社區設健步器

宜蘭縣三星鄉是長壽鄉，鄉公所為鼓勵長者多運動、多到社區聊天，在12處有頂棚的社區廣設健步器，讓老人家邊聊天邊練腳力，不論晴雨都可使用；不僅老人家，各年齡層民眾都受惠，一舉數得。

漁船海上進水快滿了 巡防艇解危

昨天有一艘漁船在花瓶嶼海域作業時，疑船底破漏進水「快滿了」，船上8人待援。基隆海巡隊巡防艇趕往救援，提供抽水泵及巡防艇電力，協助漁船排除積水，再由友船慢慢拖回港內，化解危機。

熱門新聞

金門限定！金酒75度防疫酒精 下周免費送到家

企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

防疫大作戰 蒜農：三代種蒜沒有像這樣被追著跑

全國防疫雲林這一鄉最周全 幼兒園還裝紅外線熱像儀

取締白牌車有成果 男子開車載客人到嘉義火車站被查獲

影／台灣第一家巨蒸籠宴月底結束 饕客嘆不捨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。