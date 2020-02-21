效率差議案老是討論不完 基隆市議會試辦議員限時發言

曾因為網路直播，拿下台灣最透明議會美名的基隆市議會，議事效率卻讓人頻搖頭，經常一天只討論一個議案，排了12個報告事項，最後能討論完一半就很偷笑，副議長林沛祥今天提案要求議員限時發言，議長蔡旺璉馬上附議。

基隆市議會上午召開第7、8次臨時會預備會，最後臨時動議，副議長林沛祥建議限制議員發言時間，議長蔡旺璉說，這個臨時動議很好，其實議事廳早就裝好設備了。

他指出，基隆議會不比六都開會時間長，但議會同一案子討論，有人會勘或公祭回來，剛討論過的他又舉手，講的前面已有人講過，又重複的講。

有些案子，也一直重複在提，像是報告事項，過去提了十二個案子，只講完一半，主席很急，講不完，大家在那邊耗，排後面的案子都講不到，他很過意不去。

報告事項不管是臨時會或定期會，時間都很短，大家應該自我約束一下，議事大廳早就把計時設備做好了，他考慮到這一屆有一半是新議員，希望讓大家有一年歷練，熟悉問政程序再來推動計時，讓大家精準發表自己看法。

王醒之等議員也附議，蔡議長說，從3月11日的臨時會報告事項開始試辦，每人限制發言六分鐘，答詢不適當再二次發言，以提高問政效率。

市議員張芳麗建議要遵守時間，要準時開會。