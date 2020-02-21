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防疫避免5千人一起吃飯 連辦10年的羅東呷拜拜今年暫停

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東三月初三帝爺生呷拜拜連辦10年，今年邁入第11年，因疫情宣布暫停，但繞境祈安照常。資料照片／羅東鎮公所提供
羅東三月初三帝爺生呷拜拜連辦10年，今年邁入第11年，因疫情宣布暫停，但繞境祈安照常。資料照片／羅東鎮公所提供

每年農曆三月初三是羅東鎮慶祝帝爺生呷拜拜特殊宗教的慶典節日，為恢復傳統人情及產業文化，宜蘭縣羅東鎮公所自民國99年起復辦，連續10年，像去年席開500桌辦桌吃美食的呷拜拜、還有大神尪遶境祈安，活動熱鬧與盛大。

不過，這項「三月三帝爺生」呷拜拜活動，今年邁入第11年，原預定下個月（3月）21日辦桌呷拜拜，因應新冠肺炎防疫，今天宣布暫停，但呷拜拜暫停，農曆三月三日的大神尪遶境還是照常舉辦。

羅東鎮長吳秋齡今天指出，呷拜拜數千人一起吃飯，雖是開放性空間，但為確保民眾健康，減少群聚活動，還是暫停。

鎮公所說明，原訂於國曆3月21日呷拜拜活動，今年暫停舉辦，雖然呷拜拜活動暫停舉辦，但三月初三帝爺生系列活動中，大神尪遶境仍將於3月26日（農曆三月初三）下午1點起，由奠安宮邀請各寺廟陣頭，遶境羅東鎮內。

鎮長吳秋齡歡迎信眾一同來為帝爺公祝壽，希望帝爺生保祐全國民眾度過此次流行病危機，祈願國人都能平安健康，並呼籲各位民眾養成良好衛生習慣，勤洗手、注意咳嗽禮節、減少近距離與人接觸，配合政府各項防疫措施。

遶境 羅東 辦桌 新冠肺炎

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