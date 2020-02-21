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下月登場的宜蘭綠博如期籌辦 若中央有指示再調整

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣疫情流行指揮中心今天舉辦「因應嚴重特殊傳染性肺炎」 第4次應變會議。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣疫情流行指揮中心今天舉辦「因應嚴重特殊傳染性肺炎」 第4次應變會議。記者羅建旺／攝影

新冠肺炎防疫上緊發條，宜蘭縣疫情流行指揮中心今天召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎」第4次應變會議。宜蘭旗艦活動「綠色博會會」預計下個月（3月）28日開幕，活動到5月10日，會不會因疫情受衝擊？縣政府農業處長康立和今天受訪時表示，綠色博覽會在武荖坑風景區舉辦，是戶外空間，目前還是依進度籌辦中，視疫情調整，若有異動，依中央指示辦理。

康立和說，活動期間，防疫工作及相關物資都會準備好，包括口罩、量測體溫等。

而宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心今天召開跨局處會議，縣長林姿妙主持，檢視各單位工作，並指示盡全力防堵疫情，務必落實各項防疫措施。

在防疫措施上，開學在即，宜蘭縣環保局協調各鄉鎮市清潔隊，自19日起至24日，針對全縣高中職、國中小(含公立幼兒園)共計116所學校，進行周邊及戶外公共空間環境消毒，教育處成立防疫小組，擬定防疫措施、備妥相關防疫物資。

對口罩等防疫物資供應，縣政府表示，目前宜蘭縣內可以提供口罩的據點持續在增加中，除健保社區藥局，衛生所也加入口罩販賣的服務，自昨天（2月20日）起，每個藥局及衛生所每日的備貨更增加至400片成人及200片兒童口罩。

對部分社區藥局僅一名藥師，提供每日250人次服務，人力不足，宜蘭縣藥師公會尋求縣府協助，衛生局聯絡後，相關地區衛生所的食品保健志工已進駐自願支援，協助口罩發放工作。

林姿妙呼籲，防範疫情除政府努力，還需大家配合，面對疫情只需謹慎、不必恐慌，除了勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口外，也要繼續保持個人良好衛生習慣。

衛生局表示，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施，返國後14天內如出現疑似症狀，相關資訊可參閱疾管署網站或運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，也可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線（03）9357011諮詢。

衛生所 疫情 口罩

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