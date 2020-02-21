新興經濟體大學排名 東華大學名列全台16比去年進步

英國泰晤士報高等教育特刊日前發布「2020新興經濟體地區大學排行榜」，國立東華大學在台灣入榜的36所學校中，排名第16名，比去年進步一名，在入榜47國533校中，排名201至250名，校長趙涵㨗說，學校近年來致力加強與國際交流，這是師生共同努力結果。

泰晤士高等教育新興經濟體大學排名從2014年起，每年發布一次，以教學、研究、論文引用、產學營收、國際化展望等五大評比項目進行大學排名，今年有中國大陸、金磚四國、多數新南向國家，歐洲的冰島、賽普勒斯、希臘、非洲及拉丁美洲等國家533所學校入榜。

校方表示，從2018年開始積極至今積極執行海外深耕計畫，到去年底，已與338所國際姊妹校，境外生人數也成長到1087人，占東華學生數約一成。

東華大學這次不僅在排行榜中前進一名，且在國際展望、研究與論文引用這三項的評比表現，分別名列台灣第7、第15及第10名，表現優異。

對於在大學排名上的好表示，趙涵㨗表示，這是東華全體師生共同打造的成果，學校將持續致力加強與國際交流的連結，提升世界競爭力，以求繼續在新興綜合型大學中名列前茅。