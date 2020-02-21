新興經濟體大學排名 東華大學名列全台16比去年進步
英國泰晤士報高等教育特刊日前發布「2020新興經濟體地區大學排行榜」，國立東華大學在台灣入榜的36所學校中，排名第16名，比去年進步一名，在入榜47國533校中，排名201至250名，校長趙涵㨗說，學校近年來致力加強與國際交流，這是師生共同努力結果。
泰晤士高等教育新興經濟體大學排名從2014年起，每年發布一次，以教學、研究、論文引用、產學營收、國際化展望等五大評比項目進行大學排名，今年有中國大陸、金磚四國、多數新南向國家，歐洲的冰島、賽普勒斯、希臘、非洲及拉丁美洲等國家533所學校入榜。
校方表示，從2018年開始積極至今積極執行海外深耕計畫，到去年底，已與338所國際姊妹校，境外生人數也成長到1087人，占東華學生數約一成。
東華大學這次不僅在排行榜中前進一名，且在國際展望、研究與論文引用這三項的評比表現，分別名列台灣第7、第15及第10名，表現優異。
對於在大學排名上的好表示，趙涵㨗表示，這是東華全體師生共同打造的成果，學校將持續致力加強與國際交流的連結，提升世界競爭力，以求繼續在新興綜合型大學中名列前茅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言