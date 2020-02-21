新冠疫情未趨緩 台東取消329全縣模範兒童表揚活動

每年4月4日兒童節前夕，台東縣政府都會舉辦全縣兒童節慶祝大會，由縣長逐一頒獎表揚年度模範生（兒童），考量新冠肺炎疫情尚無趨緩之勢，活動場地屬密閉空間，為避免群聚傳染，縣府教育處決定取消今年活動，但獎品及模範生事蹟錄（書冊）會分送各學校，由學校轉贈各班模範生。

因疫情影響，不僅國內各級學校延後到2月25日開學，不少中小學學生畢業旅遊也跟著延後、校際交流與其他研習等活動，則紛紛延後或取消。

今年台東縣兒童節慶祝活動預定3月29日舉辦，安排縣長饒慶鈴逐一頒獎並與模範生合影，因新冠疫情何時趨緩？4月前能不能控制？中央流行疫情指揮中心也沒把握，台東縣決定取消今年活動。

縣教育處處長林政宏表示，取消今年兒童節慶祝與模範兒童表揚，是台東因應疫情取消的第一場大型活動，每年台東縣模範生表揚，因每班選出一位模範，參與者小至幼兒園大至國中生，連同教師與家長動輒逾千人參加，發生群聚傳染的機率高，因而決定取消。

林政宏表示，因還未開學，各學校還未舉辦模範生選拔與推薦，一旦學校名單確定，教育處會把獎品與模範生事蹟錄分送各校，由各校轉贈各班模範生。

林表示，除了取消今年兒童節慶祝活動，預定在2月22日、23日舉行的109 年台東縣中小學聯合運動會，因是在戶外活動賽事如期舉行，但取消開、閉幕式。

至於2月25日開學後，林政宏希望各學校依中央流行疫情指揮中心公布的防疫措施，做好防疫，師生入校前都要量一次體溫，額溫達37.5℃、耳溫達38℃，就不得進入校園，須就醫，中午前不一定要再量一次體溫，但請學校注意，只要發現師生有人發燒就須離校就醫。