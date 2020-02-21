聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘭嶼飛魚季禁忌！為何象徵吉利的「橘子」不受歡迎？
海巡署東部分署昨啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，守護蘭嶼傳統飛魚漁撈文化，取締破壞海洋資源行為，同時貼心將相關飛魚季禁忌分享臉書，其中，「橘子」禁忌引起網友熱烈討論，意外讓更多人認識蘭嶼飛魚季。
海巡署東部分署表示，維護海洋資源是大家共同責任，而蘭嶼居民卻擁有對海洋資源更珍惜的傳統文化，很值得分享給更多人去學習與尊重，因此，設計出用簡單易懂的圖繪和文字宣導「你不知道的達悟族」，想不到討論度這麼高。
「你不知道的達悟族」內容提到蘭嶼捕魚兼顧生態保育的平衡，包括老人魚、男人魚和女人魚的食用魚種及食用區別，同時也講到禁忌部分，如不能碰觸船隻、不能觸碰漁具、不能潛水射魚、不能進入作業區與曬魚區、不可烤魚、不能罵髒話及不可以帶橘子到海邊等。
禁忌裏頭的不可以帶橘子到海邊，引起很多網友熱烈討論，有網友留言「橘子是吉利的象徵，為什麼不能帶橘子」、「是因為海巡制服也是橘子色嗎」、「橘子怎麼了，難道飛魚不喜歡吃」、「蘭嶼橘子是不吉利的水果嗎」、「橘子紅了，飛魚臉都綠的概念是嗎」。
蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧解釋表示，橘子在他們族語是罵人和詛咒人的意思，所以在飛魚季期間大家都遵守禁止不帶橘子到海邊去，不然會帶來不好的運氣。另也有島上居民說「橘子和族語發音你走開、滾開很像，間接叫飛魚走開，他們釣魚也不會帶橘子在身邊的」。
海巡署東部分署表示，每年2月至7月，為蘭嶼地區飛魚迴游季節，同時也是蘭嶼飛魚季的開始，依據台東縣政府公告「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，10噸以上漁船禁止於6浬內採捕飛魚」；規畫派遣2艘巡防艇，輪流進駐蘭嶼地區實施護漁。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言