蘭嶼飛魚季禁忌！為何象徵吉利的「橘子」不受歡迎？

海巡署東部分署昨啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，守護蘭嶼傳統飛魚漁撈文化，取締破壞海洋資源行為，同時貼心將相關飛魚季禁忌分享臉書，其中，「橘子」禁忌引起網友熱烈討論，意外讓更多人認識蘭嶼飛魚季。

海巡署東部分署表示，維護海洋資源是大家共同責任，而蘭嶼居民卻擁有對海洋資源更珍惜的傳統文化，很值得分享給更多人去學習與尊重，因此，設計出用簡單易懂的圖繪和文字宣導「你不知道的達悟族」，想不到討論度這麼高。

「你不知道的達悟族」內容提到蘭嶼捕魚兼顧生態保育的平衡，包括老人魚、男人魚和女人魚的食用魚種及食用區別，同時也講到禁忌部分，如不能碰觸船隻、不能觸碰漁具、不能潛水射魚、不能進入作業區與曬魚區、不可烤魚、不能罵髒話及不可以帶橘子到海邊等。

禁忌裏頭的不可以帶橘子到海邊，引起很多網友熱烈討論，有網友留言「橘子是吉利的象徵，為什麼不能帶橘子」、「是因為海巡制服也是橘子色嗎」、「橘子怎麼了，難道飛魚不喜歡吃」、「蘭嶼橘子是不吉利的水果嗎」、「橘子紅了，飛魚臉都綠的概念是嗎」。

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧解釋表示，橘子在他們族語是罵人和詛咒人的意思，所以在飛魚季期間大家都遵守禁止不帶橘子到海邊去，不然會帶來不好的運氣。另也有島上居民說「橘子和族語發音你走開、滾開很像，間接叫飛魚走開，他們釣魚也不會帶橘子在身邊的」。