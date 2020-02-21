飛魚季登場 動力船隻禁止接近蘭嶼沿岸
蘭嶼神聖的飛魚季登場了，從2月至7月除無動力漁船筏外，禁止在蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，海巡單位即刻啟動護漁專案。
從1月開始蘭嶼各部落的招魚季陸續展開，也宣告達悟族（雅美族）一年當中最神聖、禁忌最多的飛魚季節開始了。
台東縣政府公告，2月至7月「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，10噸以上漁船禁止於6浬內採捕飛魚」。
為守護蘭嶼海上傳統漁撈文化，海巡署東部分署特別在臉書宣導雅美族飛魚文化，獲得許多族人讚賞。昨天東部分署更在蘭嶼宣示啟動護漁專案。
東部分署副分署長陳學良表示，今年海巡署為延續蘭嶼地區飛魚季護漁之決心，於2月啟動「蘭嶼地區海洋資源維護」專案，並於20日展開聯合勤前教育，專案期間將由第10巡防區指揮部整合岸、海任務單位，規劃派遣2艘巡防艇，輪流進駐蘭嶼地區實施護漁，配合岸際巡邏勤務及安檢作為，加強蘭嶼岸際與周邊6海浬海域執法，提升巡護能量。
同時於島上設立通報諮詢平台，全天候掌握蘭嶼周邊海域船筏動態，適時取締違規情事及提供諮詢服務。
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