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宜蘭80歲長者去世 留下滿屋驚奇壁畫

中央社 / 宜蘭縣20日電

宜蘭縣頭城鎮80多歲李姓男屋主去年去世後，留下一樓到三樓滿屋子讓人驚奇壁畫，用色豐富、充滿童趣療癒。

根據附近鄰居指出，這棟位於頭城鎮的三樓住宅，原先由80多歲李姓屋主獨居，6年前，身體不適後，創作就告一段落。

去年中，李姓屋主去世後，房屋從此閒置，直到近日李男家人入內打掃，想要出售或出租。一名藝術工作者於今年初入內看屋後，對於從一樓到三樓的壁畫，畫好畫滿，大吃一驚，並將屋內場景照片分享在社群臉書（facebook）後，外界才逐漸了解這位已逝老人的繪畫天分。

這名不願具名的藝術家在臉書上表示，這棟住宅目前由老人的媳婦負責管理；對於繪畫原因，老人生前曾向媳婦說，「人生無聊」。

這名藝術家說，屋內採光不佳，空間狹小，可以想像，老先生趴在牆上，一筆一筆，畫出自己的世界，這些作品應該值得保存。他並把照片與相關訊息貼上網後，引起關注。但記者今天前往採訪時，住宅大門深鎖，不得其門而入，暫時無法聯繫屋主。

附近鄰居透露，李姓屋主生前是貨車司機，喜歡跟團出國旅遊，為人和善，約在20年前，才拿起畫筆創作，整棟房子成為他的畫布，雖然只有國小畢業，也沒有受過專業繪畫訓練，能有這些作品令人難以相信。

藝術家

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