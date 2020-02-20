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40年黑美人老菜脯 關山農會20萬元賣出

中央社 / 台東縣20日電

台東縣關山農會米國學校格子鋪陳列一甕40年老菜脯，一名識貨客人以新台幣20萬元買走。米國學校校長彭衍芳說，原本不想賣，但客人已匯錢，正傷腦筋要如何寄送。

關山鎮農會米國學校格子鋪陳列一甕一甕的老菜脯，當中有一甕50斤的陳年老菜脯，被視為鎮店之寶，標價新台幣20萬元，過去很多客人好奇，但都是問一問，未下手購買，日前忽然有一位客人下訂單，讓米國學校校長彭衍芳不知所措。

彭衍芳說，關山地區農會早期推廣蘿蔔銀行，蒐集農村家裡的老菜脯，有一位農民拿出他家床底下放了快40年的老菜脯約50斤，他花新台幣20萬元買下，放在格子鋪陳列，當作鎮店之寶，已經放好幾年。

彭衍芳說，過去農村社會農民在2期稻作收割後種植蘿蔔，採收後經過日曬、抹鹽醃漬，堆放在床鋪下，有時一放就是10幾年，「大家都覺得這是理所當然的事」，放久了顏色變黑，就成為老菜脯，沒想到現在老菜脯相當搶手，有人說是「黑美人」或是「黑金」。

他說，前幾天有一群客人參觀米國學校，他介紹關山鎮農會推廣蘿蔔和菜脯文化過程時，特別說到這甕老菜脯的故事，忽然有一名行家下訂單，但因搭遊覽車無法帶走，請他幫忙寄上去。

彭衍芳說，他還在考慮要不要賣，但對方已經將錢匯進來了，「頭皮正發毛，不知道開如何寄」。

彭衍芳說，這甕老菜脯相當珍貴，他擔心這位客人買了浪費，原本想教他如何料理，沒想到這名客人是行家，平常就有在蒐購老菜脯。

彭衍芳說，關山農會從民國101年成立蘿蔔銀行，收集老菜脯，每年都會有超過10年的老菜脯，但量不多，因此推出「老少配」菜脯組合，將陳年菜脯與新菜脯一起煮，味道更好，銷路相當不錯。

農民 遊覽車 年菜

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