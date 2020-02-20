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企業捐1.5萬片口罩 六、日基隆台北兩地發送

聯合報 / 記者吳淑君／基隆即時報導
幣盈全球有限公司今天捐3000片醫療級口罩，給基隆市政府消防局第一線消防局救護人員防疫用。記者吳淑君／翻攝
幣盈全球有限公司今天捐3000片醫療級口罩，給基隆市政府消防局第一線消防局救護人員防疫用。記者吳淑君／翻攝

下周二就要開學了，台北市內湖區的幣盈全球有限公司，看到目前市面上還是有許多民眾排隊購買，一罩難求，因此決定把員工夠用之外的口罩捐出來，2月22日早上10點30分在基隆市中心海洋廣場免費發送5000片，採實名制每人兩片，22、23兩天在寧夏夜市靠民生西路路口發放，每天5000片，一樣每人兩片。

幣盈全球有限公司指出，在冠狀病毒疫情前他們就因為旗下銅花精緻涮涮鍋員工衛生安全需求，購買近萬個醫療級口罩，目前除了留用員工備用外，已經報備衛生福利部，要將部分口罩捐贈出來。

他們今天先捐給基隆市政府消防局3000片醫療級口罩，給第一線消防局救護人員防疫用，另外下周各級學校就要開學了，看到目前市面上還是有許多民眾排隊購買，一罩難求，因此決定再捐出15000片口罩。

22本周六早上10點30分在基隆市中心海洋廣場免費贈送民眾，現場採實名制每人兩片，共5000片，22和23兩天在寧夏夜市靠民生西路路口發放，每天5000片，一樣每人兩片。

該公司表示，會選擇這兩個地方發放，是因為公司內部的幹部就是基隆人，所以回饋家鄉，寧夏夜市則是夜市觀光協會理事長林定國的引薦，他們歡迎有需求的民眾索取。

口罩 基隆 北市

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