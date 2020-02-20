口罩好珍貴 宜蘭布行出妙招為口罩製穿「外套」

口罩一罩難求，防疫期間，特別珍貴，也要省著用，宜蘭市源春布行更提供客製化「口罩外套」，口罩穿衣服，延長口罩使用壽命。

新冠肺炎防疫嚴密，宜蘭市公所安定民心，教導民眾提升免疫力，發放「防疫袋」、推食補藥膳烹飪，防疫材料有部分可就近在傳統市場取得，例如，大明中藥房提供具有潤肺止咳、清熱利咽的中草藥包，如「綠草如茵」茶包、「羅大胖」茶飲包及「淨身魔法入浴包」等。

而口罩使用率高，但很難買得到，為舒緩「一罩難求」的口罩問題，源春布行提供客製化「口罩外套」，延長口罩使用。

源春布行位在宜蘭市北館市場內，是家超過60年的老店，市公所市場改造計畫成功店家之一，新冠肺炎防疫，製做口罩外套，選好布料，裁好尺寸，縫起兩邊，即完成保護套，放入新口罩，避免讓口罩直接接觸口鼻，延長使用，保護套則可清洗、晾乾，再使用。

市長江聰淵提醒，防疫除戴口罩、勤洗手、少去密閉式公眾場所外，提升自身免疫力很重要，要維持正常生活作息，避免熬夜，適當運動，均有助增強免疫系統。