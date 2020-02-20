聊天練腳力 宜蘭三星廣設健步器

宜蘭縣三星鄉公所統計，65歲以上老年人口比率高達19.98%，鄉長李志鏞鼓勵長輩戶外運動，到社區閒話家常，既保智力，又練腳力。

經研究，認為健步器最好用，因此，在社區廣設健步器，既平緩又安全，同時可以提供兩人使用，可以邊聊天邊運動，宜蘭多雨，裝設的位置大多有頂棚，就算雨天仍可使用。

健步器完成設置與啟用，地點遍及三星鄉各社區，包括尾塹、尚武、大義、萬富、萬德、拱照、三星、大隱、貴林、大洲、老人館、天送埤等12處。

李志鏞說，三星鄉是名副其實的長壽鄉，人口高齡化是全球趨勢，如何健康的長壽？更是全球國家面臨的另一個挑戰，他提出「在地老化」福利政策，就是由社區、公所、縣府聯手合作，善用地方資源就近照顧家中長輩，健步器即是落實設施之一。

李志鏞表示，長輩在家裡健康的享受天倫之樂才是上策，臥病住機構是不得已的選擇，健康活、健康老，才不會拖累家庭經濟，子女才能安心出外工作打拚。