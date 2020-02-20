快訊

最早發病者零接觸史 美媒質疑新冠肺炎可能源自實驗室事故

為績效而瘋狂：員警「騙票」的三種模式

台東消防局防疫 自動心肺復甦機取代人工CPR

中央社 / 台東縣20日電

新冠肺炎延燒，台東縣消防局防範第一線人員暴露感染危險，急救時將人工心肺復甦術（CPR）改採自動心肺復甦機（LUCAS），避免口對口人工呼吸，減少近距離接觸時機。

台東縣消防局今天召集各單位實施2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）因應演練，參演人員不敢掉以輕心，每個環節都仔細操作。

參與演練的第一線救護員接到執行疑似COVID-19的傷病患勤務，立即著裝戴上手套、口罩、護目鏡、頭套、隔離衣，到達現場時優先幫患者戴上口罩、測量體溫並詢問TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）。

消防局長管建興表示，第一線救護人員常遇到緊急救護狀況時，必須對患者進行CPR急救，而傳統人工CPR接觸患者機率高，因應疫情，以LUCAS取代，好處急救過程全都是自動按壓，不必接觸患者，也不必口對口呼吸。

台東高救隊小隊長廖昱翔強調，依據美國心臟協會2010年研究發表，對沒有呼吸心跳患者，過度給氧，對患者不見得有益處，而是加強壓胸動作，給予患者持續性的心臟按摩；面對新冠肺炎疫情，LUCAS能自動按壓，是很好的救護神器。

管建興表示，第一線人員搶救疑似病例時，建議救護人員均乘坐於駕駛艙，儘量減少與患者近距離 （1公尺內）的接觸時機。除患者意識不清必須近身處置外，救護人員評估時應儘量以目視、詢問、保持適當距離為主。

管建興表示，隨著疫情威脅不斷升高，落實各項防疫措施更顯重要，台東縣消防局持續要求各分隊救護人員加強防護裝備穿脫及除污等相關演練，並與衛生局持續加強橫向聯繫，掌握疫情發展相關情資。

患者 疫情 台東
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

日本新冠肺炎防疫差？住大阪台灣人爆：連續發燒4天才能檢查

總統：跨部會通力合作爭取朝野政黨支持 團結防疫

竹縣新建教育視訊系統 開學前防疫會議「開箱」

新冠肺炎居家隔離、檢疫者「防疫補償」二周內定金額

相關新聞

防新冠疫情 台東消防局救護神器LUCAS取代人工CPR

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，台東縣消防局避免直接與患者接觸，降低感染風險，將傳統人工心肺復甦術CPR急救，全面...

頭城老宅主人過世 驚見他天才創作滿屋滿牆都是畫

宜蘭縣頭城鎮一處三樓透天厝老宅，83歲的李姓屋主去年3、4月間過世，老宅沒人住，一名藝術工作者日前連繫洽租事宜，入屋一看...

開學前作好校園防疫 花蓮市清潔隊入校園大消毒

下周就要開學，花蓮各級學校近日忙消毒，花蓮市公所清潔隊獲縣府委託，協助為轄內40所校園消毒，目前已經完成約3分之1，市公...

咳嗽男到台東趴趴走 衛生局：非居家隔離或檢疫對象

台東縣衛生局昨天接獲通報指出一名新北市67歲男性，來台東旅遊因出現咳嗽症狀在台東看診時，醫師經健保卡插卡，雲端入境資料發...

蘇花安說明會 村民要安全也要商機

蘇花改工程處執行蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），昨天在花蓮縣秀林鄉崇德村辦說明會，對於通過崇德村的和仁至崇德段的3條路廊方案，居民各有意見，但期盼兼顧安全、交通順暢及商機，還有居民建議闢外環道連通新城鄉，工程處允諾將所有意見納入綜合考量。

員山山泉水遭汙染 整地惹禍？

宜蘭員山鄉中華村民飲用的山泉水水源遭汙染，村民昨抗議有人施作水塔時施工不當所致，更懷疑是某家礦業公司鋪路，預做擴建礦場準備，影響居民及學生飲水安全。縣府得知後前往現場，將調查了解在山坡地整地蓋水塔，是否有經過合法申請。

花蓮美侖飯店封館整修 「無關疫情」

花蓮縣知名的老字號美侖飯店，本周起封館整修。總經理高水祿昨說，因全館電路老舊，才封館一周更新線路，這是原定計畫，和疫情無關，本月23日起恢復訂房，整體工程預計6月底完成，期間員工照常支薪，也會安排年休假等方式因應。

南迴改隧道 測速執法兩樣情

南迴改草埔隧道橫跨台東、屏東兩地，去年12月通車後，執法也出現兩樣情！無論南下或北上隧道速限60公里，屏東端往台東方向實施固定式測速，已開出上千張罰單，今年6月區間測速上路。台東端往屏東方向則未設固定式測速、區間測速。台東縣警察局表示，南下隧道未設測速設備，是因隧道內每隔300公尺有速限號誌提醒用路人，會視行車狀況調整。

晉陞飛鼠一號 可望3月再試射

晉陞太空科技公司日前在台東縣達仁鄉南田部落試射「飛鼠一號」，當天礙於天候因素發射喊卡，經與南田部落村民開協調會，雙方達成協議，可望3月再安排試射。

花蓮縣府爭議媒體採購案 3官員遭懲處

花蓮縣政府於2017、2018年辦理「縣政宣傳平面及影片素材資料庫蒐集建立」等25件採購案，爆發「收買記者」爭議，縣府3...

防疫快速通關 羅東聖母醫院首推「紅外線體溫監測儀」

宜蘭縣羅東聖母醫院進出就醫、看診、探病等人員，平均一天多達2千人次，新冠肺炎防疫，院方引進「紅外線體溫監測儀」，進出院可...

因應新冠肺炎疫情 台東「照服員術科」CPR考題不吹氣

「真是好在，我肺活量小，平常練習還真擔心沒辦法把安妮人偶的胸腔吹到擴張!」來自台東最北端的樟原文健站學員葉秀蘭鬆了一口氣...

熱門新聞

違停拍照就在身邊！嘉市中山路「科技執法」4月1日啟用

佛心！台南康那香董座發送口罩 這區學生和老人受惠

疫情衝擊台中觀光業成重災區 台中市端出「紓困三箭」

汐止獨有美景 「台北101串丸子」一年僅2個月可看到

疫情衝擊產業 南市無薪假已有5家468人

苗栗縣山地管制明起全面解除 入山免辦許可證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。