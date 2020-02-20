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頭城老宅主人過世 驚見他天才創作滿屋滿牆都是畫
宜蘭縣頭城鎮一處三樓透天厝老宅，83歲的李姓屋主去年3、4月間過世，老宅沒人住，一名藝術工作者日前連繫洽租事宜，入屋一看，驚見滿屋子滿牆都是大幅壁畫，從一樓到三樓都有，李姓屋主生前創作，作品精彩具特色。
「國寶、有如素人畫家洪通！」藝術家把照片與相關訊息上網，引發震撼，今天即有人循線造訪，不過，老宅大門深鎖，不得其門而入，因藝術家曾與宜蘭縣工策會合作過拍攝電影，原本今天要到現場了解，討論適當處理方式，但李的家人婉拒表示，辦理後事，暫時不會討論這些。
一名女鄰居指出，50年前嫁到這裡，李姓老翁住隔壁，是很好的人；李原本是開貨車的司機，喜歡旅遊、唱歌，小孩長大外出工作，妻子過世後，他一直住在老宅，約6年前因生病，去調養身體，屋子空下來。因房子要整理，才發現原來滿屋子都有畫，自己住隔壁，沒有去過，如果不是去搬忙整理，才知道李先生這麼厲害。
李翁何時開始創作？曾送家具到李家的林姓家具行老闆表示，30年前還未見，推測作畫應該是這一、二十年的事，李的畫作驚人，有如另一位洪通，應該好好保存，如果李家人願意，可以號召文化人把房子買下來，連壁畫一起保存下來。
鄰居表示，看李先生作畫有的是風景，非常有特色；而除了滿牆的壁畫，屋外清理出物品中，還有一些泥塑。
藝術家在在臉書上指出，李翁的媳婦曾問作畫原因？李翁回答「人生無聊」，因房子採光不佳，空間狹小，老先生趴在牆上一筆筆畫出自己的世界，畫作值得更好的保存。
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