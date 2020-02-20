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開學前作好校園防疫 花蓮市清潔隊入校園大消毒
下周就要開學，花蓮各級學校近日忙消毒，花蓮市公所清潔隊獲縣府委託，協助為轄內40所校園消毒，目前已經完成約3分之1，市公所今天上午繼續到明禮國小全面噴灑稀釋過的漂白水；至於防疫所需的耳溫槍、酒精、口罩等，也會在開學前配送給各校。
花蓮縣有126所中小學，由全縣各鄉鎮清潔隊協助，展開全面噴藥消毒，其中花蓮市高中以下學校就多達40校，占了三成。市公所清潔隊從昨天展開校園消毒工作，昨已完成13所學校，其餘27所學校，明天前可以完成。
市公所清潔隊今天出動4車、12人，穿著防護衣、護目鏡、口罩等全套防護裝備，到校園拉管噴藥，包括教室、廁所、走廊、操場等，每個角落都不放過，相當仔細，市公所主秘翁美華也到場關切進度。
清潔隊長吳慶展說，校園消毒使用的是「次氯酸鈉」，也就是漂白水，稀釋後噴灑消毒環境，一段時間就會揮發，不會對人體造成傷害。
即將開學，家長關心校園防疫狀況，縣府教育處長李裕仁表示，去年就已採購額溫槍、二氧化氯消毒錠、噴霧滅菌機，去年底前就已配發到學校，加上教育部的配給，開學前平均大校6班1支、小校4班1支額溫槍，另中央配發的酒精、口罩等物資，也會在送達後依數量配送給各校，備用防疫口罩以約50位教職員生備用一盒為原則計算配送數量，供教職員生緊急狀況時佩戴使用。
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